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中捷G5、G11站最佳試金石　獲市場高度關注

記者柳榮俊／台中報導2018/03/22 17:51
▲台中捷運綠線首批G5、G11站示意圖。（圖／交通局提供, 2018.3.22)
▲台中捷運綠線首批G5、G11站示意圖。（圖／交通局提供, 2018.3.22)

台中捷運綠線首批G5、G11站土地開發招商案，獲市場高度關注，市府交通局已接獲國內多家壽險業、開發商及建設公司主動洽詢招商內容，估計將有多家廠商展開備標作業。招商文件將於3月31日截止下載，交通局長王義川呼籲投資人把握機會，趕上這波難得的軌道經濟契機。

王義川表示，捷運土地開發不同於促參案(BOT)特許營運期或地上權，捷運土地開發在興建完成後，將透過權益分配機制分配建築所有權及相對的土地持分，未來可自行經營或出售變現，沒有特許期或權利金的問題，使用收益彈性空間大。

捷運綠線預計於今年底試運轉，邁入全線正式通車前的最後測試階段。交通局表示，這項重大利多讓捷運綠線周邊不動產前景看俏，捷運綠線招商首批推案G5、G11站，因與捷運出入口共構，未來絕對是捷運綠線通車的最大受惠者，人潮商機可預期。

王義川表示，北屯及南屯區近年來都市發展速度名列前茅，交通建設利多加持是主因之一，隨著未來捷運綠線利多將逐步發酵，讓G5及G11站土地開發招商更加可期，特別捷運土地開發是所有權案件，不同於一般促參案(BOT)的特許營運期或是地上權，捷運土地開發在興建完成後將透過權益分配機制，分配建築所有權及相對的土地持分，未來可自行經營或出售變現，沒有所謂特許期或權利金的問題，後續使用收益彈性空間大，這是捷運土地開發最大特色所在，許多潛在投資人也都是看上這項特點，紛紛密集關注與洽詢。

捷運綠線首批公告招商的G5、G11站，是投資人切入台中捷運土地開發的最佳試金石，不只區位條件優異，土地權屬又單純，規模適中，非常適合各界參與及投入，招商文件將於3月31日截止下載，請有興趣的投資人把握最後機會，搭上台中捷運土地開發的首航列車，一同迎向軌道經濟新時代。

 

關鍵字台中捷運g5g11bot
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