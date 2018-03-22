中捷G5、G11站最佳試金石　獲市場高度關注

台中捷運綠線首批G5、G11站土地開發招商案，獲市場高度關注，市府交通局已接獲國內多家壽險業、開發商及建設公司主動洽詢招商內容，估計將有多家廠商展開備標作業。招商文件將於3月31日截止下載，交通局長王義川呼籲投資人把握機會，趕上這波難得的軌道經濟契機。

王義川表示，捷運土地開發不同於促參案(BOT)特許營運期或地上權，捷運土地開發在興建完成後，將透過權益分配機制分配建築所有權及相對的土地持分，未來可自行經營或出售變現，沒有特許期或權利金的問題，使用收益彈性空間大。

捷運綠線預計於今年底試運轉，邁入全線正式通車前的最後測試階段。交通局表示，這項重大利多讓捷運綠線周邊不動產前景看俏，捷運綠線招商首批推案G5、G11站，因與捷運出入口共構，未來絕對是捷運綠線通車的最大受惠者，人潮商機可預期。