黑澀會美眉臉部大進化　肉肉臉變尖下巴

▲MeiMei在臉書中上傳姊妹合照，左至右：勇兔、玉兔、Meimei、洪詩，每個人都變漂亮了。（圖／翻攝 MeiMei臉書, 2018.03.22）

不少7、8年級生都看過經典節目「我愛黑澀會」，節目當時號召許多少女參加，並培養她們成為明星，還推出團體「黑澀會美眉」，雖然團體已經解散，不過各成員的發展仍然受到矚目。MeiMei（郭婕祈）近日在臉書PO出與昔日夥伴的合照，但是她的尖下巴意外成為亮點。

MeiMei 20日在臉書上傳與玉兔（鄭如吟）、洪詩（洪詩涵）、勇兔（林筳諭）四人合照，她們四姊妹相聚一起幫玉兔慶生，照片中她們已經蛻變成小女人，褪下「黑澀會美眉」稚氣的臉龐。網友發現MeiMei的下巴變尖了，跟以前的肉肉臉完全不同，仔細一看不只下巴變尖，連鼻子都變得高挺，整體看起來五官比以前深邃許多。



▲MeiMei坦承有打肉毒桿菌消下巴，臉才變瘦。（圖／翻攝 MeiMei臉書, 2018.03.22）

黑澀會美眉中的「日系美眉」MeiMei，她坦承自己有微整形，離開黑澀會之後，有戴牙套整牙，嬰兒肥靠打肉毒桿菌消了許多，才會變成瓜子臉。照片中的其他三人，玉兔、勇兔、洪詩，氣質也變了不少，她們從小女孩變成小女人，變美變漂亮，粉絲對於她們的轉變都非常開心。



▲ㄚ頭發文說的襯衫被穿壞了，但網友卻注意到她黑色的胸罩。（圖／翻攝 丫頭IG, 2018.03.22）

黑澀會美眉中的「嬌滴滴美眉」ㄚ頭，最近也在社群軟體分享近況，她PO出一張照片表示自己毀了一件襯衫，不過網友的重點都放在她若隱若現的黑色胸罩，直說她好性感。ㄚ頭在黑澀會時期，因為招牌娃娃音，讓觀眾印象深刻，現在29歲的她，臉上的嬰兒肥也削去，在綜藝節目上也有很好的表現。



▲現在的ㄚ頭一樣可愛，肉肉臉也變不見了。（圖／翻攝 丫頭臉書、網路, 2018.03.22）

黑澀會美眉中的「搞笑美眉」筱婕現改名為張甯兒，目前從事網拍模特兒的工作，早年她在團體中豐腴可愛的模樣，吸引不少粉絲，不過長大後的她變身時尚潮模，常出席品牌活動，成為不少網拍的御用模特兒之一。她也從肉肉臉變的消瘦，之前還有網友說她太瘦了，撞臉許純美，讓她覺得很無奈。



▲張甯兒現在變身時尚潮模，不過她過瘦的體態讓人十分擔心。（圖／翻攝 張甯兒臉書、網路, 2018.03.22）



▲左：張甯兒、右：鬼鬼，兩人剛出道時都有點嬰兒肥，模樣可愛。（圖／翻攝 網路, 2018.03.22）

黑澀會美眉中的「搞怪美眉」鬼鬼，在歌唱及戲劇中都有很好的表現，她在韓國綜藝節目中跟韓星玉澤演，演出夫婦生活，甜蜜有趣的互動讓許多觀眾注意到她，打開在韓國的知名度，並再度紅回台灣。現在的鬼鬼雖然還是搞怪，但多了幾分女人味，她肉肉的臉歷經演藝圈的磨練，也變成瓜子臉呢。



▲現在的鬼鬼多了點時尚的味道。（圖／翻攝 鬼鬼臉書, 2018.03.22）