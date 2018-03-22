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反對新設養豬場　豐岡村民拉布條陳抗

記者簡勇鵬／雲林報導2018/03/22 17:49
▲近50名大埤鄉豐岡村民反對新設養豬場，前往鄉公所陳抗要求不得核發建照。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.03.22
▲近50名大埤鄉豐岡村民反對新設養豬場，前往鄉公所陳抗要求不得核發建照。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.03.22

反對新設養豬場的大埤鄉豐岡村民，去年５月底即前往縣議會向王秋足和陳樹吉等縣議員遞交百餘人連署陳情書，促請相關單位嚴核或撤銷許可等申請，又於今（22）日下午前往大埤鄉公所拉布條陳抗，要求謝鄉長為民嚴格把關。

雲林縣大埤鄉豐岡村57－60號旁的埔姜崙段1531、1532號農地，目前經陳姓業者向雲林縣農業處申請設置養豬場，計畫飼養800頭母豬繁殖仔豬，已獲縣農業處容許新設，不過仍未獲大埤鄉公所核發建築執照，卻已進行填土整地、地基施設、廢汙水處理池和排放管路設置，引起緊鄰新設豬舍旁的蔡姓農舍居民和豐岡村民惶恐，擔心該養豬場設置後的廢汙水和豬屎味道，將嚴重影響村庄的環境品質而群起反對，以致先前已有140位村民連署向有關單位陳情，並在去（106）年5月31日前往雲林縣議會，向縣議員王秋足和陳樹吉等遞交百餘人連署陳情書，促請相關單位嚴核或撤銷許可等申請，並表達堅持反對該養豬場設置。

今（22）日下午２時許，近50名大埤鄉豐岡村民憂心鄉公所將核發建築執照，慌恐嚴重影響到住居環境品質，遂手持「抗議！反對設置養豬場」白布條，前往鄉公所陳情抗議，要求鄉長謝明平出面說清楚，斗南警方派出多名警力在場維持秩序，抗議村民遞交陳情書，由鄉公所祕書劉俊男代表收下，並邀陳情代表到鄉長室聽取民眾心聲。

陳抗村民陳塗樹表示，該申請新設養豬場，去年3月在未取得相關許可證即進行施工填土和設置蓄水池，經向雲林縣府舉報後，相關單位前往會勘認定違建，要求地主拆除，沒想到迄今違法部分都沒拆除，還傳聞公所將要核發建築執照，讓村民憂心緊鄰住家、村落的新設養豬場，勢必嚴重影響居民生活品質，且汙染沿線農田的灌溉水，希望在相關問題沒有排除前，不要核發建照。

關鍵字養豬場大埤鄉公所
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