反對新設養豬場　豐岡村民拉布條陳抗

反對新設養豬場的大埤鄉豐岡村民，去年５月底即前往縣議會向王秋足和陳樹吉等縣議員遞交百餘人連署陳情書，促請相關單位嚴核或撤銷許可等申請，又於今（22）日下午前往大埤鄉公所拉布條陳抗，要求謝鄉長為民嚴格把關。

雲林縣大埤鄉豐岡村57－60號旁的埔姜崙段1531、1532號農地，目前經陳姓業者向雲林縣農業處申請設置養豬場，計畫飼養800頭母豬繁殖仔豬，已獲縣農業處容許新設，不過仍未獲大埤鄉公所核發建築執照，卻已進行填土整地、地基施設、廢汙水處理池和排放管路設置，引起緊鄰新設豬舍旁的蔡姓農舍居民和豐岡村民惶恐，擔心該養豬場設置後的廢汙水和豬屎味道，將嚴重影響村庄的環境品質而群起反對，以致先前已有140位村民連署向有關單位陳情，並在去（106）年5月31日前往雲林縣議會，向縣議員王秋足和陳樹吉等遞交百餘人連署陳情書，促請相關單位嚴核或撤銷許可等申請，並表達堅持反對該養豬場設置。