〈國泰金法說〉美國升息 國壽將加碼美債 國泰世華續

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日舉辦法說會，面對美國升息議題，總經理李長庚表示，國壽海外投資空間還有 2% 的空間，預計將持續加碼美債；銀行端則會鎖定利差較佳的外幣放款業務。
國際股市 2 月重挫，國壽金融資產投資未實現利益約 510 億元，當中股市占了 6 成，其餘為債券。面對美國如預期升息一碼，李長庚表示，美國升息已在市場預料之內，現在市場都在觀察美國 10 年期公債何時上升到 3%，公債殖利率走高，意味壽險拿到新錢的收益會跟著走高。
由於進入升息環境，國壽國外投資會再加碼，鎖定在美債部分，目前海外投資仍有 2-3 個百分點加碼空間，以此換算約 800 億元的空間。
而銀行端部分，我國低利率環境，銀行利差也受壓抑，國泰世華銀去年增加中小企業、外幣放款業務，淨利差由 2016 年底 1.07%，上升到去年底 1.18%，海外獲利為 100 億元，年增率 17%，占全行稅前盈餘 45.6%。
展望今年，國泰世華銀行會持續調整放款結構，去年外幣放款金額來到 2240 億元，年成長 29%，占比整體放款金額 15.9%，幣別以美元為主，面對美國升息，未來會持續拉高外幣放款比重。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>