〈國泰金法說〉美國升息 國壽將加碼美債 國泰世華續

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日舉辦法說會，面對美國升息議題，總經理李長庚表示，國壽海外投資空間還有 2% 的空間，預計將持續加碼美債；銀行端則會鎖定利差較佳的外幣放款業務。

國際股市 2 月重挫，國壽金融資產投資未實現利益約 510 億元，當中股市占了 6 成，其餘為債券。面對美國如預期升息一碼，李長庚表示，美國升息已在市場預料之內，現在市場都在觀察美國 10 年期公債何時上升到 3%，公債殖利率走高，意味壽險拿到新錢的收益會跟著走高。

由於進入升息環境，國壽國外投資會再加碼，鎖定在美債部分，目前海外投資仍有 2-3 個百分點加碼空間，以此換算約 800 億元的空間。