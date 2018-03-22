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〈國泰金法說〉IFRS 9開帳 淨值大增358億元

鉅亨網2018/03/22 17:21
鉅亨網 / NOWnews
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國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日舉辦法說會，IFRS 9 開帳後，國泰金淨值增加 358 億元，來到 6443 億元，其中光子公司國泰人壽淨值就大增 326 億元，達 4738 億元。

國泰金 2017 年稅後盈餘 567 億元，成長 18％，每股盈餘 4.47 元。

國泰金表示，今年 1 月 1 日 IFRS 9 開帳，國壽、國泰世華銀金融資產重分類，淨值分別增加 326 億元、32 億元，國泰金總體淨值提高到 6443 億元。

國泰金 2017 年底淨值為 6085 億元，每股淨值 43.7 元，由於 IFRS 9 今年實施，第 2 季將公布的 2017 年隱含價值仍將以去年底淨值為基礎，不會有所影響。

截至去年底國壽總投資金額 5.5 兆元，去年台幣升值 8%，國壽避險成本維持 0.89%，避險前經常性投資收益率 3.4%，避險後投資收益率 4%。

若以各項投資的投資占比與投報率來看，現金及約當現金占比 1.6%，投報率 0.5%；國內股票占比 8.4%，投報率 9.1%；國外股票占比 6.3%，投報率 8.3%；國內債券占比 5.5%，投報率 2.1%；國外債券占比 55.7%，投報率 5%；擔保放款占比 8.1%，投報率 1.8%；保單貸款占比 3%，投報率 5.8%；不動產占比 9.2%，投報率 2.3%。

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