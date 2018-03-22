跨界戀愛行不行　水神究竟有哪些？

身為島國人民，打小聽了許多民間故事，無論是孫悟空大鬧龍宮、魏徵斬龍王，龍王掌管降雨等。明明常聽到龍王的故事，但卻很少有主祀龍王的廟宇，大多都存在於廟宇裝飾藝術或是配祀。像是新莊慈祐宮、鹿耳門天后宮、艋舺龍山寺等廟宇就有四海龍王。

獲得第90屆奧斯卡最佳影片《水底情深》水神與啞女跨界的愛情讓人動容。世界各地的神話，一定都會有水神，人可以一天不吃東西，但不能一天沒有水。在台灣人們最熟悉的是海神媽祖，除此之外還有哪些與水有關的神明呢？

剛過完上元節（農曆正月十五），替天官大帝祝完壽。別忘記祂的同事水官大帝，基本上與水有關都歸祂管，掌管內容大致上是水帝暘穀神王，九江水府河伯神仙，水中諸大神及仙籙簿籍。農曆十月十五水官大帝聖誕千秋，人們也會請求水官大帝消災解厄。

遠古神話女媧補天的罪魁禍首之一，共工就是水神與洪災之神。《淮南子·本經篇》記載共工「振滔洪水，以薄空桑」，帶給人民洪水災禍，於是負責治水的大禹便出面處理，讓人民免於大水侵襲。台灣很少見到奉祀共工的廟宇，甚至連裝飾都少見。

水德星君，又稱水德真君，是道教信奉的水神，也是水官大帝的部屬，但也有另一個說法是水官大帝和水德星君是同一位。本以為消防隊應該會祭祀水德星君，但是台灣的消防隊大多是祭祀火德星君，說是希望火德星君不要到處跑，別讓業務繁重的消防隊員疲於奔命。

接下來的這一位，再過一個月也要生日了，那就是玄天上帝。驍勇善戰威風凜凜的玄天上帝怎麼會是水神？這是因為祂屬於北方的守護神，在五行中北方屬水。因此無論是缺水祈雨或是洪災氾濫都會祈求玄天上帝保佑。

水是維持生命不可或缺的元素，能夠活在水資源豐沛的台灣是一種幸運，但這需要大家一起來維持。從現在開始珍惜每一滴水，好好喝水，好好生活，當然也要好好感謝庇佑我們的每一位神明。

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/