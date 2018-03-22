怪談追追追／台灣五大猛鬼隧道　辛亥隧道鬼擋牆

辛亥隧道之所以如此多好兄弟的傳聞，據說跟當時開挖辛亥隧道有關，因為辛亥隧道的位置當初是一大片公墓，為了開通辛亥隧道就剷除了一大片墓地，直接穿越墓地中間，且當時建造時並沒有完善地處理這些「好兄弟」，也許就是因為這個原因使得原本住得舒舒服服的好兄弟們面臨無家可歸的窘境，只好來捉弄人類了。

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）全世界不管哪裡的隧道好像都給人一種陰森、陰涼的感覺，在台灣，有幾個公路、隧道更是出了名的「熱鬧」，只是這種「熱鬧」不是普通人看得到的熱鬧……

另外，出了隧道口馬上就是台北第二殯儀館，華人對這種地方比較忌諱，且隧道因為照不到陽光本來就是聚陰之地，因此陰上加陰。

有許多網友分享自己在辛亥隧道被「鬼擋牆」的經驗，其實並不算長的辛亥隧道，明明出口就在前方，看著出口的光源卻怎麼騎也騎不到出口，據說這通常比較容易發生在單人騎士身上，有網友是白天騎進辛亥隧道，等到出來時已經天黑了（也被擋太久了吧）！也有網友是自己不信邪，騎車經過辛亥隧道時還譏諷說：「我才不信邪！如果真的有鬼的話就請坐吧！」說完後，還真的感受到機車後座沉了一下……接著，他就怎麼樣也騎不到出口了。

常被網友提起的，就是有好幾位網友都曾遇過的「快一點女孩」，祂會挑單人騎士騎過辛亥隧道後，坐上單人騎士的機車後座，然後環抱住機車騎士，並在耳旁輕聲說：「再快一點……再快一點嘛……」是非常清晰的聲音，不只一個網友表示遇過這位快一點女孩了，看來是個追求刺激的阿飄。

看到這裡，不要以為你開車就沒事了！許多開車族都曾遇過在隧道口搖手招車的女子，據說在民國84年4月13日辛亥隧道發生了一起死亡車禍，一名身穿白衣的女子被計程車輾過、當場死亡，從此之後就常有開車族在隧道口看到一位身穿白衣的女子在招手；曾有一名計程車司機停下來載了招手的女生，結果一切正常，原本以為自己真的撞鬼的計程車司機回到家後洗洗睡，隔天這名司機的老婆就將他叫醒問：「為什麼錢包裡要放冥紙？」計程車司機一想……那位女孩……

有網友還分享自己曾經載著女友路過辛亥隧道，在隧道裡他看到一群全身黑衣、披麻帶孝的喪葬隊伍，因為附近就有殯儀館所以他不以為意，只是他注意到隊伍裡的每個人都面無表情讓他覺得有點怪異，機車經過了喪葬隊伍後他忍不住透過後照鏡再看一次剛剛那批喪葬隊伍，赫然發現最前面拿著的死者照片竟然是自己的照片？！後來他莫名其妙生了一場大病，是靠媽媽認識的道士幫他驅逐了不乾淨的東西才得以康復。原本覺得有點誇張的經驗竟然也在網路上得到許多人分享自身的相關經驗，且大家都是在辛亥隧道看到了那批喪葬隊伍、也是自己的照片……

辛亥隧道的怪談真的數也數不清，我們都知道的司馬中原老先生也深諳辛亥隧道的「陰」，他曾給大家建議，其實平常心、不亂想、不亂說，就這樣過去辛亥隧道就是最好的辦法，每天這麼多人經過辛亥隧道去開始自己的一天，不也沒事嗎？所以，不去招惹好兄弟們，祂們是不會平白無故找你麻煩的，除非你就剛好那陣子運勢比較低落，或是平常虧心事做太多，所以，還是好好做人吧！

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