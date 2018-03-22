世界搏茶會　陶藝設計展現在地特色

2018世界搏茶會「以茶會友、茶覺人生」，以「搏‧茶藝」、「搏‧茶誼」、「搏‧茶器展」、「搏‧茶業展」、「搏‧主題館」、「搏‧茶遊」六大主題，透過世界茶文化展演、世界大茶會、世界茶器展、茶業展銷會引領民眾探尋世界茶與生活結合的文化藝術之美，體會茶文化的五感魅力。

今年邁入第三年的「世界搏茶會」以韻、雅、境、德為主軸，呈現六大主題、五感新體驗，其中茶器展展出世界各地不同材質的茶器逸品，亦邀約羅紹綺、黃娜玲、李俊蘭、葉榮輝、王文南五位與嘉義縣有深厚情感連結的陶藝家，為嘉義縣創作陶藝設計展，上百件茶器逸品齊聚一堂，即日起至3月26日邀您共賞。



▲陶藝家羅紹綺作品。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.03.22）

其中，珍貴茶器展展出七組銀器，為十九、二十世紀具年代性的作品，呈現新藝術風格，其中20世紀純手工象牙柄銀器，是出自於英國藝術家Albert henry Thompson純手工的創作，細膩的花紋製作手法都是工匠以手工敲花一刀一鎚敲鑿而成，果實的造型的壺蓋代表豐碩，反映出當時的人文風貌，象牙點綴的把手，除了能隔絕熱，更烘托銀器高貴典雅的氣息，壺身飽滿且做工細膩，是英國20世紀最具代表性的作品。



▲陶藝家黃娜玲作品。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.03.22）

陶藝設計展有王文南、李俊蘭、黃娜玲、葉榮輝、羅紹綺五位國內知名陶藝家，特別為活動創作具有嘉義茶文化特色的陶器具，結合嘉義在地的人文風貌，展現在地特色、獨樹一格的文化魅力。

除此外更有由當代陶藝館協助策劃的當代陶藝特展，豐富多元的作品，讓民眾從嘉義看到臺灣茶器的特色，再經由臺灣比對世界各國茶器差異，一同感受茶器的奧妙之處。

嘉義縣政府邀請即日起至3月26日一起來到位於蒜頭糖廠西側倉庫的世界搏茶會，欣賞集結世界各地不同材質的茶器逸品。