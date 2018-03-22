1至2月失業率3.67% 17年來同期最低

（中央社記者陳政偉台北22日電）主計總處公布，2月失業率3.7%，月升0.07個百分點，主要是受春節因素影響；若看1至2月失業率3.67%，為91年以來同期最低，景氣復甦下，就業情勢穩定，3月失業率應會下降。
行政院主計總處公布2月人力資源調查統計結果，2月失業人數為43萬8千人，較1月增加8千人；與去年同月比較，失業人數減少1萬5千人。主因春節前後轉職及部分臨時性工作結束所致。
其中，因為對原有工作不滿意及季節性或臨時性工作結束而失業者都增加4千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加1千人，初次尋職失業者則減少2千人。
據主計總處資料，2月失業率為3.7%，較1月上升0.07個百分點，較去年同月則降0.15個百分點，90年以來同月次低，看近幾年的低點，104年2月失業率3.69%，90年2月則為3.73%。
主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，由於失業狀況容易受春節因素影響，如果觀察1至2月失業人數平均為43萬4千人，較去年同期減少1萬5千人。觀察就業市場目前就業情勢穩定，3月份失業率應該會轉趨下降。
潘寧馨說，1至2月失業率平均為3.67%，較去年同期下降0.15個百分點，91年以來同期最低。觀察整體就業人數，從105年1到2月較去年同期增加7.8萬人，106年增7.6萬人，107年則增8.9萬人，連3年就業人數增加，顯示是景氣復甦的結果。
不過，2月經調整季節變動因素後的失業率3.7%，也較1月上升0.02個百分點；潘寧馨解釋，季調機制的模型，會因春節落在1月或2月而受到干擾，因此單一月份失業率會在過年期間有所影響，所以單一月份應該拉長時間觀察。（編輯：黃國倫）1070322