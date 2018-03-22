1至2月失業率3.67% 17年來同期最低

（中央社記者陳政偉台北22日電）主計總處公布，2月失業率3.7%，月升0.07個百分點，主要是受春節因素影響；若看1至2月失業率3.67%，為91年以來同期最低，景氣復甦下，就業情勢穩定，3月失業率應會下降。

行政院主計總處公布2月人力資源調查統計結果，2月失業人數為43萬8千人，較1月增加8千人；與去年同月比較，失業人數減少1萬5千人。主因春節前後轉職及部分臨時性工作結束所致。

其中，因為對原有工作不滿意及季節性或臨時性工作結束而失業者都增加4千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加1千人，初次尋職失業者則減少2千人。