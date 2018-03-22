NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈植樹月近尾聲　將再送出4千株苗木追查商業軟體授權　恐波及竹科廠商天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

國泰金搭升息便車 加碼美債有千億空間

中央社2018/03/22 17:24
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韓婷婷台北22日電）國泰金控今天召開法人說明會，由於美國持續升息，國泰金表示，海外投資將鎖定加碼美債，還有加碼空間約新台幣1000億元。

國泰金表示，今年IFRS 9開帳，讓國泰金淨值增加358億元，其中國泰人壽淨值增加326億元、達4738億元。

截至去年底，國壽可運用資金約5.5兆元，投資報酬率約4%，其中，現金及約當現金占比投報率0.5%、國內股票投報率9.1%、國外股票投報率8.3%、國內債券投報率2.1%、國外債券投報率5%、擔保放款投報率1.8%、保單貸款投報率5.8%、不動產投報率2.3%。

國壽表示，由於進入升息環境，未來會持續加碼海外投資部位，其中尤其鎖定美債，加碼空間約還有2個百分點，金額達1000億元。

國泰世華銀則是去年調整資產結構有成，截至去年底外幣放款餘額達2240億元，年成長29%，占比整體放款金額15.9%，未來會持續拉高外幣放款比重，美元持續升息也可受惠。

國泰金表示，針對金融監督管理委員會開放純網路銀行執照，內部評估是否另闢純網銀品牌，不過由於細則尚未出爐，對於非金融業者的持股比例也不明瞭，未來不排除與社群媒體合作。（編輯：張均懋）1070322

旌忠狀載明積勞病故惹議 國...雙城論壇 陸委會：願主動...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan