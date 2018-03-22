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中央社

劍橋分析濫用臉書個資 用戶狀告美法院

中央社2018/03/22 17:24
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約21日綜合外電報導）臉書公司與政治諮詢公司劍橋分析（Cambridge Analytica），因劍橋分析未經許可獲取5000萬臉書用戶資訊，昨天在美國被告。

馬里蘭州居民普萊斯（Lauren Price）昨天晚間提出集體訴訟，對臉書保護用戶資料不力，及劍橋分析公司濫用這些數據，以利美國總統川普2016年競選活動等情事，訴請損害賠償。

路透社報導，普萊斯的律師揚楚尼斯（JohnYanchunis）今天在電話受訪時表示：「這起訴訟攸關所有臉書用戶利益和他們的隱私權行使。」

這起訴訟在加州聖荷西聯邦地區法院提出。幾小時前，股東才在鄰近的舊金山控告臉書，原因是資料收集事件爆出後股價下跌，臉書市值兩天內損失近500億美元（約新台幣1兆4668千億元）。

臉書與劍橋分析今天還未回應置評請求。

普萊斯指控兩公司犯下過失罪，並違反加州的反不公平競爭法規。她也表示，這類資料收集行為違背臉書自家隱私政策。

臉書隱私政策陳述，用戶的信任「對我們很重要」，且保證不會在未經許可與通知的狀況下共用資訊。

揚楚尼斯表示：「在競選期間，我們客戶臉書頁面上的政治訊息大量增加，情況前所未見。她當時只了解皮毛，但現在已明白，有人曾企圖影響她的投票。」（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070322

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