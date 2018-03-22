雙城論壇 陸委會：願主動協助北市府

台北市長柯文哲今天說，過去舉辦雙城論壇邀請陸方人士都是找旅行社申請代辦，旅行社再送件給內政部移民署審核，召開聯席會議，台北市政府又沒有開旅行社，也不會去幫他申請。

邱垂正說，2016年8月22日至24日，上海市委常委沙海林率團參與雙城論壇，上海台辦主任李文輝也隨團參加雙城論壇，當時就由台北市政府向移民署申請入境，「希望市府幕僚能提供正確資訊給市長」。

邱垂正表示，會主動向北市府探詢是否需要協助或說明，對於兩岸城市交流，陸委會與北市府是夥伴關係，若北市府要規劃舉辦雙城論壇，並提出相關人員申請案，移民署會會同相關機關協處，也歡迎北市府主動尋求幫助。

他說，目前並沒有接到北市府提出相關申請。

新任行政院大陸委員會主任委員陳明通21日在立法院內政委員會表示，若北市府要舉辦雙城論壇，就儘快為上海市台辦主任李文輝申請來台，政府「大門是開的，不要再找小門」。（編輯：周慧盈）1070322