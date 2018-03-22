宜蘭運動公園台灣欒樹整齊排列　原因是這樣

許多民眾對於宜蘭運動公園台灣欒樹整齊排列的景象都印象深刻，也會聯想與當年決定在這裡種植台灣欒樹的宜蘭縣前縣長陳定南一絲不苟的個性有關。不過，據跟隨陳定南多年的前縣議員賴瑞鼎表示，宜蘭運動公園台灣欒樹之所以種得這麼整齊，原因之一是考量方便搭設露營帳棚，並讓帳棚整齊坐落在交錯的樹木間。

宜蘭縣政府最近打算移除宜蘭運動公園的黑板樹，消息傳出，引來民眾在網路上熱烈討論，也有不少反對意見。其實宜蘭運動公園除了黑板樹之外，更多的是台灣欒樹，據宜蘭縣政府統計，宜蘭運動公園共種植408棵黑板樹，1293棵台灣欒樹，這些樹木都是民國74年宜蘭運動公園設立之初，由當時擔任宜蘭縣長的陳定南所決定種植的，而台灣欒樹還被選為宜蘭縣的「縣樹」。