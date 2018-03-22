宜蘭運動公園台灣欒樹整齊排列　原因是這樣

許多民眾對於宜蘭運動公園台灣欒樹整齊排列的景象都印象深刻，也會聯想與當年決定在這裡種植台灣欒樹的宜蘭縣前縣長陳定南一絲不苟的個性有關。不過，據跟隨陳定南多年的前縣議員賴瑞鼎表示，宜蘭運動公園台灣欒樹之所以種得這麼整齊，原因之一是考量方便搭設露營帳棚，並讓帳棚整齊坐落在交錯的樹木間。
宜蘭縣政府最近打算移除宜蘭運動公園的黑板樹，消息傳出，引來民眾在網路上熱烈討論，也有不少反對意見。其實宜蘭運動公園除了黑板樹之外，更多的是台灣欒樹，據宜蘭縣政府統計，宜蘭運動公園共種植408棵黑板樹，1293棵台灣欒樹，這些樹木都是民國74年宜蘭運動公園設立之初，由當時擔任宜蘭縣長的陳定南所決定種植的，而台灣欒樹還被選為宜蘭縣的「縣樹」。
很多人對於宜蘭運動公園的台灣欒樹整齊排列都印象深刻，也會聯想與決定種植這些台灣欒樹的前縣長陳定南一絲不苟的個性有關。不過，據跟隨陳定南多年的前縣議員賴瑞鼎表示，宜蘭運動公園台灣欒樹之所以種得這麼整齊，原因之一是為方便露營搭設帳棚。賴瑞鼎表示，多年前宜蘭縣政府要在宜蘭運動公園舉辦第一屆宜蘭綠色博覽會活動，當時的縣長劉守成指派負責活動的農業局長陳鑫益去向陳定南請教能否在遍植黑板樹的中軸道設置遊戲迷宮？陳定南很認真的提供個人意見，當中並提到何以當時種植台灣欒樹，會規畫得如此整齊劃一？陳定南說，這是考量可以將這個區域做為學生露營之用，而每棵台灣欒樹之間的間隔距離，都經過計算，就是為了讓露營帳篷搭在樹間更為整齊劃一。
賴瑞鼎說，當時宜蘭運動公園設立時，宜蘭縣內還沒有像武荖坑風景區那樣可供露營的地方，賴瑞鼎同時透露，陳定南很重視露營活動，請家教教自己的小孩也都會安排露營的課程。