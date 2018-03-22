NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈兒童節優惠12歲以下免費遊太平山農村好物說明會　南部特色產品齊聚天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
地方

宜蘭運動公園台灣欒樹整齊排列　原因是這樣

記者李清貴／宜蘭報導2018/03/22 18:10
▲宜蘭運動公園台灣欒樹整齊排列有其原因。（圖／記者李清貴攝 , 2018.03.22)
▲宜蘭運動公園台灣欒樹整齊排列有其原因。（圖／記者李清貴攝 , 2018.03.22)

許多民眾對於宜蘭運動公園台灣欒樹整齊排列的景象都印象深刻，也會聯想與當年決定在這裡種植台灣欒樹的宜蘭縣前縣長陳定南一絲不苟的個性有關。不過，據跟隨陳定南多年的前縣議員賴瑞鼎表示，宜蘭運動公園台灣欒樹之所以種得這麼整齊，原因之一是考量方便搭設露營帳棚，並讓帳棚整齊坐落在交錯的樹木間。

宜蘭縣政府最近打算移除宜蘭運動公園的黑板樹，消息傳出，引來民眾在網路上熱烈討論，也有不少反對意見。其實宜蘭運動公園除了黑板樹之外，更多的是台灣欒樹，據宜蘭縣政府統計，宜蘭運動公園共種植408棵黑板樹，1293棵台灣欒樹，這些樹木都是民國74年宜蘭運動公園設立之初，由當時擔任宜蘭縣長的陳定南所決定種植的，而台灣欒樹還被選為宜蘭縣的「縣樹」。

很多人對於宜蘭運動公園的台灣欒樹整齊排列都印象深刻，也會聯想與決定種植這些台灣欒樹的前縣長陳定南一絲不苟的個性有關。不過，據跟隨陳定南多年的前縣議員賴瑞鼎表示，宜蘭運動公園台灣欒樹之所以種得這麼整齊，原因之一是為方便露營搭設帳棚。賴瑞鼎表示，多年前宜蘭縣政府要在宜蘭運動公園舉辦第一屆宜蘭綠色博覽會活動，當時的縣長劉守成指派負責活動的農業局長陳鑫益去向陳定南請教能否在遍植黑板樹的中軸道設置遊戲迷宮？陳定南很認真的提供個人意見，當中並提到何以當時種植台灣欒樹，會規畫得如此整齊劃一？陳定南說，這是考量可以將這個區域做為學生露營之用，而每棵台灣欒樹之間的間隔距離，都經過計算，就是為了讓露營帳篷搭在樹間更為整齊劃一。

賴瑞鼎說，當時宜蘭運動公園設立時，宜蘭縣內還沒有像武荖坑風景區那樣可供露營的地方，賴瑞鼎同時透露，陳定南很重視露營活動，請家教教自己的小孩也都會安排露營的課程。
 

關鍵字宜蘭運動公園台灣欒樹陳定南
世界搏茶會　陶藝設計展現在地特色中市府驗祭祖食品　2件檢出防腐劑

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan