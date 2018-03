虱目魚也能做寢具　華人設計師打造時尚共眠空間

剛獲得《富比士旅遊指南》及《台北米其林指南》推薦的 eslite hotel 誠品行旅,特別與 AXES 誠品生活華人設計師展售平台合作,即日起推出「 AXES 時尚共眠提案」專案,即日起至 4 月 30 日開放預訂,每日限量 2 間房。房間共網羅逾 30 位華人設計師作品,包含男女服飾、配件、家飾等,以不同觀點打造一個「展售合一」的時尚流行創意平台。



▲房客可免費試用無毒配方的 TROPE DREAMING 指甲油及唇彩。(圖/記者陳致宇攝 , 2018.03.22)



▲限定緹花圍巾是品牌特別打造的限定色。(圖/記者陳致宇攝 , 2018.03.22)

其中也不乏驚艷之作,像是台灣餐桌上常見的虱目魚,一般被視為無用的魚鱗竟成為設計師眼中的珍寶。將虱目魚魚鱗淬煉出的膠原蛋白入紗,再將膠原蛋白紗製成寢具,讓房客睡眠的同時,還可享受膠原蛋白紗舒適的觸感,不造成身體肌膚負擔。入住專案的旅客除能使用飯店各項設施外,還能獲得限定緹花圍巾、手工波浪領結、真皮卡夾、無毒指甲油、品牌優惠券等好禮,總價值約 15,445 元。



▲飯店時逢 3 周年慶,餐廳推出「以誠啟程」限定餐飲優惠活動。(圖/eslite hotel 誠品行旅)



▲超澎湃的舊金山海鮮桶,有滿滿的波士頓活龍蝦、紐西蘭淡菜、藍花蟹、海瓜子、生蠔、小章魚等。(圖/記者陳致宇攝 , 2018.03.22)

此外,飯店時逢 3 周年慶,內部餐廳推出「以誠啟程」限定餐飲優惠活動,一樓 The Chapter Café 於每周三晚間時段,可享 666 元無限享用淡咖哩海鮮湯、香煎雞排佐黑胡椒、日式和風炸雞及廣州炒飯等多達 10 道的無國界人氣料理;針對喜愛海鮮的饕客,還有超澎湃的舊金山海鮮桶,滿滿的波士頓活龍蝦、紐西蘭淡菜、藍花蟹、海瓜子、生蠔、小章魚等,四人分享優惠價 3,333 元;二樓 In Between 之間餐廳則有海陸套餐優惠,每套 2,080 元起。