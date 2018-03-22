NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈墾管處徵廚藝家　提升社區美食文化兒童節優惠12歲以下免費遊太平山天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
生活

虱目魚也能做寢具　華人設計師打造時尚共眠空間

記者陳致宇／台北報導2018/03/22 17:46
▲台灣人餐桌上常見的虱目魚，除了食用功能之外，竟然可以變成頂級時尚寢具。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.22）
▲台灣人餐桌上常見的虱目魚，除了食用功能之外，竟然可以變成頂級時尚寢具。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.22）

你能想像餐桌上的虱目魚竟然可以變成頂級時尚寢具，柔軟舒適不造成身體肌膚負擔嗎？飯店業者與華人設計師合作推住房專案，房間內除了展示多款設計室創意作品，入住還能將價值萬元以上的精選商品帶回家，限量共 30 間房。


▲入住飯店還能將價值萬元以上的精選商品帶回家。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.22）

剛獲得《富比士旅遊指南》及《台北米其林指南》推薦的 eslite hotel 誠品行旅，特別與 AXES 誠品生活華人設計師展售平台合作，即日起推出「 AXES 時尚共眠提案」專案，即日起至 4 月 30 日開放預訂，每日限量 2 間房。房間共網羅逾 30 位華人設計師作品，包含男女服飾、配件、家飾等，以不同觀點打造一個「展售合一」的時尚流行創意平台。


▲房客可免費試用無毒配方的 TROPE DREAMING 指甲油及唇彩。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.22）


▲限定緹花圍巾是品牌特別打造的限定色。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.22）

其中也不乏驚艷之作，像是台灣餐桌上常見的虱目魚，一般被視為無用的魚鱗竟成為設計師眼中的珍寶。將虱目魚魚鱗淬煉出的膠原蛋白入紗，再將膠原蛋白紗製成寢具，讓房客睡眠的同時，還可享受膠原蛋白紗舒適的觸感，不造成身體肌膚負擔。入住專案的旅客除能使用飯店各項設施外，還能獲得限定緹花圍巾、手工波浪領結、真皮卡夾、無毒指甲油、品牌優惠券等好禮，總價值約 15,445 元。


▲飯店時逢 3 周年慶，餐廳推出「以誠啟程」限定餐飲優惠活動。（圖／eslite hotel 誠品行旅）


▲超澎湃的舊金山海鮮桶，有滿滿的波士頓活龍蝦、紐西蘭淡菜、藍花蟹、海瓜子、生蠔、小章魚等。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.22）

此外，飯店時逢 3 周年慶，內部餐廳推出「以誠啟程」限定餐飲優惠活動，一樓 The  Chapter Café 於每周三晚間時段，可享 666 元無限享用淡咖哩海鮮湯、香煎雞排佐黑胡椒、日式和風炸雞及廣州炒飯等多達 10 道的無國界人氣料理；針對喜愛海鮮的饕客，還有超澎湃的舊金山海鮮桶，滿滿的波士頓活龍蝦、紐西蘭淡菜、藍花蟹、海瓜子、生蠔、小章魚等，四人分享優惠價 3,333 元；二樓  In Between 之間餐廳則有海陸套餐優惠，每套 2,080 元起。


 

關鍵字誠品行旅美食虱目魚專案周年慶海鮮桶
驚！高市公托爆「腺病毒」群聚感染運能更大　泰國獅航接737新機

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan