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用戶怒刪臉書帳號 祖克柏：數量尚不具意義

鉅亨網2018/03/22 17:40
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臉書 (Facebook) 陷個資外洩風暴，創辦人暨執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 日前公開致歉；對於部分用戶刪除臉書帳號一事，他認為，目前的數量，尚不具意義。

協助川普贏得美國總統大選的廣告數據業者「劍橋分析公司」(Cambridge Analytica)，驚爆在未經許可的情況下，蒐集超過 5,000 萬名美國臉書用戶資料，引發安全性疑慮，導致臉書股價重挫。

隨著事件愈演愈烈，美國、歐盟及英國主管當局，皆表示將進行調查。

「神隱」數日後，祖克柏於週三現身，接受 CNN 訪問，公開為此事致歉，並表示願赴國會作證。

根據 CNBC 報導，對於部分用戶刪除臉書帳號一事，祖克柏稱，採取刪帳號行動的人數，尚不具意義，「但這確實不是好事」。

他強調，無論用戶選擇刪除臉書的 App，或對臉書抱持負面觀感，這都是我們應負的責任。

報導稱，要有多少用戶刪除臉書帳號，祖克柏才會覺得「具有意義」？目前仍不得而知；臉書 2017 年第 4 季財報內容顯示，當季的每月活躍用戶數為 21.3 億。

個資外洩風暴使臉書市值蒸發約 500 億美元，但華爾街分析師認為，該事件對臉書的衝擊，被過度誇大了。

麥格理 (Macquarie) 分析師 Benjamin Schachter 在報告中指出，祖克柏的言論，讓市場對臉書商模可能因此事而改變的擔憂，獲得舒緩。

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