和大去年賺4.81元創新高 擬配息3.75元

和大去年歸屬母公司業主淨利12.04億元，較前年11.23億元增加7.2%，去年每股稅後純益（EPS）4.81元，優於前年EPS 4.78元。去年獲利和EPS創歷史新高。若不考慮匯兌損失影響，每股稅後純益可達到6.5元。

法人指出，和大去年第4季有客戶年終短暫調節庫存及年終盤點影響，業績未如原先預期。去年毛利受到新台幣兌美元匯率升值和原物料價格上揚牽動。

展望今年第1季，法人預估和大3月業績可再創歷史單月新高，第1季業績可創歷史單季新高。

展望今年營運表現，法人預估今年營收和獲利有機會再挑戰新高，年成長幅度看10%到15%，主要成長動能看好美系客戶扭力轉換器和電動車減速齒輪箱零配件拉貨。（編輯：張均懋）1070322