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中央社

和大去年賺4.81元創新高 擬配息3.75元

中央社2018/03/22 17:36
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）汽車傳動系統製造廠和大去年每股稅後純益4.81元，創歷史新高，擬配發現金股利每股3.75元，盈餘配發率77.9%。若以今天收盤價134.5元計算，現金殖利率約2.78%。

和大去年合併營收新台幣67.19億元，較前年57.81億元成長16.22%，創歷年新高。

和大去年合併毛利率約33.78%，較前年36.98%減少3.2個百分點。去年合併營業利益14.25億元，合併營益率約21.2%，較前年24%減少2.8個百分點。

和大去年歸屬母公司業主淨利12.04億元，較前年11.23億元增加7.2%，去年每股稅後純益（EPS）4.81元，優於前年EPS 4.78元。去年獲利和EPS創歷史新高。若不考慮匯兌損失影響，每股稅後純益可達到6.5元。

法人指出，和大去年第4季有客戶年終短暫調節庫存及年終盤點影響，業績未如原先預期。去年毛利受到新台幣兌美元匯率升值和原物料價格上揚牽動。

展望今年第1季，法人預估和大3月業績可再創歷史單月新高，第1季業績可創歷史單季新高。

展望今年營運表現，法人預估今年營收和獲利有機會再挑戰新高，年成長幅度看10%到15%，主要成長動能看好美系客戶扭力轉換器和電動車減速齒輪箱零配件拉貨。（編輯：張均懋）1070322

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