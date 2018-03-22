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中央社

亞矽：結合政府民間資源 培育台灣獨角獸

中央社2018/03/22 17:34
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡22日專電）亞矽技術長吳聰慶今天指出，政府提出要在兩年內培育出台灣第一家「獨角獸新創事業」，需要政府資源與私人投資雙管齊下，結合技術能量，才有機會製造出台灣的獨角獸企業。

新加坡「2018亞洲物聯網展」，不僅受東協及歐美新創業者高度關注，台灣包括「亞洲．矽谷」計畫執行中心及外貿協會，均率同廠商及新創業者參展，盼透過新加坡平台，搶占東協新創產業灘頭堡。

「亞洲．矽谷」計畫執行中心技術長吳聰慶除代表台灣參與亞洲物聯網展（IoT Asia 2018）盛會，同時出席「智慧城市領袖對話」（Smart City Leaders’Dialogue）。

吳聰慶今天告訴中央社記者，台灣雖有各式各樣的新創業者，惜受限於規模不大，與世界主流新創業者及投資能量相較，距離仍非常遙遠。

他指出，台灣的新創團隊擁有不錯的技術與研發能量，今後不僅要讓優秀人才帶領好的團隊，也要配合政府資源與私人投資，才能繼續發展變成「獨角獸新創事業」。

吳聰慶認為，如何在諸多具有發展潛力的新創業者中選出優秀團隊，給予好的輔導，結合良好技術，台灣製造出獨角獸的機會才會愈來愈多。

亞洲物聯網展從昨天起進行為期兩天展覽。這項展覽由「新加坡工業自動化協會」（SIAA）和新展展覽有限公司（SingEx）主辦，是亞太地區重要的科技盛事，每年都吸引亞太地區及世界各地物聯網專家、相關企業及創業團隊參與，去年有多達4233人參與，今年參與人數預估超過6000人。（編輯：屈享平）1070322

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