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美中貿易戰「選邊站」？外媒分析英國會挺這一方

國際中心／綜合報導2018/03/22 17:49
▲美國總統川普將宣布對中國大陸進口的商品課稅。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.3.22）
▲美國總統川普將宣布對中國大陸進口的商品課稅。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.3.22）

美中貿易戰即將開打！白宮官員已經對外證實，美國總統川普（Donald Trump）將於美東時間 22 日中午 12 時 30 分（台灣時間 23 日凌晨 0 時 30 分），宣布對中國大陸進口的商品課徵每年高達 600 億美元的進口商品關稅。此舉預料將引發北京政府的「報復」，進一步擴大成為一場全球性的貿易戰；而身為美國長期政治盟友的英國，會在其中選哪邊站呢？


美國的課稅行動，預料將引發北京政府的「報復」。（圖／翻攝自 Newsweek , 2018.3.22）

根據外國媒體報導，白宮官員稍早表示，川普將於 22 日宣布美國貿易代表署（USTR）所進行的「301 」調查結果，內容分析中國大陸不公平貿易行為，特別於技術轉移、竊取智慧財產權等方面。美國貿易代表賴特海瑟（Robert Lighthizer）對外透露，將來課稅所涉及的商品，恐包括中國大陸的高科技產業，也有可能會限制中方在美國的投資項目。


美中貿易戰即將開打，身為美國盟友的英國，立場受到關注。（圖／翻攝自路透社 , 2018.3.22）


英國國貿大臣福克斯（圖）透露，並不贊同美國用「國家安全」當理由來徵收關稅。（圖／翻攝自 The Telegraph , 2018.3.22）

至於美國的盟友英國立場為何？日前英國國貿大臣福克斯（Liam Fox）接受 BBC 專訪時談到，其實他並不贊同美國用「國家安全」當理由來徵收關稅；對於這場即將開打的美中貿易戰，福克斯直言，身為世界貿易組織（WTO）的成員國，英國將會選擇「站在國際貿易體系這一方」。

關鍵字英國美中貿易戰川普課稅選邊站
中美貿易戰　華春瑩：一不怕二不躲

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