中市府抽驗祭祖食品　2件檢出防腐劑

清明節將到來，民眾陸續開始準備祭祀用物品，台中市食品藥物安全處日前也派員前往全市生鮮賣場、傳統市場、烘焙食品行與雜貨商店等處抽驗祭祖食品，包含17件粿類、23件麵龜壽桃、24件蘿蔔糕、28件未調味豆干、20件麵腸素肚與30件潤餅皮等共142件，檢驗防腐劑、著色劑、甲醛等，結果有麵龜與豆干共2件檢出防腐劑不合格，食安處已要求下架並將依規進行後續調查辦理。

食安處表示，這次抽檢的違規麵龜製造商為清水區「好巧利包子店」自製的麵龜，檢出防腐劑去水醋酸0.17 g/kg，違反不得檢出的規定；業者表示，這批成品約製作250個，當日販售對象為散客已完全售完。全案依違反食安法第18條規定，將依規裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。