中市府抽驗祭祖食品　2件檢出防腐劑

清明節將到來，民眾陸續開始準備祭祀用物品，台中市食品藥物安全處日前也派員前往全市生鮮賣場、傳統市場、烘焙食品行與雜貨商店等處抽驗祭祖食品，包含17件粿類、23件麵龜壽桃、24件蘿蔔糕、28件未調味豆干、20件麵腸素肚與30件潤餅皮等共142件，檢驗防腐劑、著色劑、甲醛等，結果有麵龜與豆干共2件檢出防腐劑不合格，食安處已要求下架並將依規進行後續調查辦理。
食安處表示，這次抽檢的違規麵龜製造商為清水區「好巧利包子店」自製的麵龜，檢出防腐劑去水醋酸0.17 g/kg，違反不得檢出的規定；業者表示，這批成品約製作250個，當日販售對象為散客已完全售完。全案依違反食安法第18條規定，將依規裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。
另外，在豆干部分，則是在西屯區「台灣糖業股份有限公司量販事業部」抽驗的大黑干，檢出防腐劑苯甲酸0.72g/kg，超過限量0.6g/kg的標準，食安處除立即通知販售場所產品下架、不得販售，並已將全案移至台南市政府衛生局進行後續辦理。
▲中市食安處抽驗麵龜與豆干，共2件檢出防腐劑不合格。（圖／食安處提供 , 2018.3.22)
食安處指出，部分業者為防止食品腐敗變質，往往會添加防腐劑於食品中，延長保存時間，但法規對於防腐劑使用範圍、用量及規格有相關規定限制，這次違規產品檢出的「去水醋酸」，依規定只能使用於乾酪、乳酪、奶油及人造奶油且有限制用量規定，若過量添加且長期食用，可能出現食慾變差、體重減輕情形，並影響肝、腎功能及人體健康。
食安處呼籲食品製造業者善盡自主管理責任，遵守法規合法正確使用食品添加物，以免違法受罰，也提醒民眾選擇信譽良好商家購買食品，並留意店家作業場所是否清潔衛生，確保購買食品衛生安全。