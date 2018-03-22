FB個資外洩 通俄門特檢查與川普競選關連

路透社報導，揭發醜聞的吹哨人魏利（ChrisWylie）在推特上說，受英美國會議員之邀赴國會作證，他已接受。魏利是劍橋分析的共同創辦人，但已經離職。

臉書公司（Facebook Inc.）近日遭踢爆，多達5000萬用戶的個資遭英國資料分析業者劍橋分析（Cambridge Analytica）擷取，用於川普2016年競選活動。

（中央社舊金山21日綜合外電報導）社群媒體巨擘臉書爆外洩5000萬用戶個資，執行長祖克柏今天為事件致歉，並表示願赴國會作證。調查「通俄門」的特別檢察官穆勒也已在審視事件與美國總統川普競選活動的關連。

「紐約時報」（The New York Times）和英國「觀察家報」（The Observer）17日報導，劍橋分析從2014年開始，透過欺騙臉書公司和使用者的方式，擷取5000萬筆臉書用戶個資。

報導指出，劍橋分析運用英國學者柯甘（Aleksandr Kogan）開發的應用程式擷取相關資料。臉書公司表示，約有27萬人下載這款應用程式，並以他們的臉書身分憑證登入。

臉書指出，他們在2015年獲劍橋分析保證會刪除所有個資，但劍橋分析可能並未照辦。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）正在審視劍橋分析在川普的競選活動中扮演了什麼角色。

劍橋分析堅稱，臉書資料沒有用於川普競選，但其已遭停職的執行長尼克斯（Alexander Nix）日前被偷拍到吹噓說，劍橋分析與川普選戰過從甚密。

提供資料給劍橋分析的柯甘告訴英國廣播公司（BBC）：「我認為劍橋分析試圖要販售的是魔法，還聲稱分析結果難以置信的精確，它跟你講的每一件事都是為了要談論到你。但我認為實際情況就是，根本不是那麼一回事。」

臉書和劍橋分析都把柯甘說成是誤用資料，柯甘則說自己被這兩家公司當成代罪羔羊。

法新社報導，眼看個資外洩事件越滾越大，祖克柏（Mark Zuckerberg）今天首度公開發言說：「我們有責任保護您的資料，如果我們做不到，就沒資格為您服務。」

祖克柏在美國有線電視新聞網（CNN）播出的訪問中說：「這嚴重破壞用戶對我們的信任，發生這種事，我真的感到抱歉。」

祖克柏宣布，將對外洩資料給外部開發商和第三方應用程式採取新的限制措施，並讓使用者可以運用一個特別的工具列更大掌控自身訊息。

他告訴科技網站Recode，保護用戶個資的緊急措施將花費「好幾百萬美元」。

祖克柏今天表示：「早在多年前，我們就已採取最重要的行動，以預防今天這情況再度發生。」「我們須採取行動達成這件事。」

這起醜聞爆出後的5天中，歐美國會議員都已向祖克柏提出要求，請他到國會作證。

歐洲議會（EP）與歐盟執委會（EC）已經要求緊急調查臉書個資遭濫用醜聞。英國國會議員則請祖克柏向英國國會的一個委員會提供這起爭議的相關證據。美國參議院司法委員會民主黨龍頭范士丹（DianneFeinstein）表示，祖克柏應就臉書如何處理用戶個資，到國會作證。

祖克柏回應說：「我們試圖在做的，是派出臉書公司內知道最多事的人去作證。」「如果那個人是我，那麼我會很樂意去。」

祖克柏今天發文後，臉書股價漲幅回吐，收漲0.7%。臉書市值過去3天已蒸發450億美元。投資人憂心，大型科技公司無法保護用戶個資，不但會讓廣告主和用戶卻步，也會導致更嚴格監管。

「#刪除臉書」（#deletefacebook）標籤在臉書上如雨後春筍般冒出，許多網友紛紛發文：「#刪除臉書，請追蹤我的推特帳號。」

在紐約時報今天報導的專訪中，祖克柏表示，因這起醜聞而刪除帳號的用戶數還沒達到「意味深長的地步」。（譯者：梁元齡/核稿：何宏儒）1070322