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政治

旗陣喬不攏　悼繆德生群眾再爆內鬨

記者林仕祥／台北報導2018/03/22 17:52
▲圓形旗陣喬不攏，悼繆德生群眾再爆內鬨。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.22）
▲圓形旗陣喬不攏，悼繆德生群眾再爆內鬨。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.22）

藍天行動聯盟祕書長、退休上校繆德生今（22）日舉辦告別式，參加告別式的群眾下午轉在總統府，統促黨主席張安樂、前主播璩美鳳、成立台灣軍政府的退將高安國等人，在台上指揮群眾排成一個圓形的旗陣，不過群眾似乎為了五星旗與中華民國國旗，到底那面旗要擺在中間，再次內鬨險釀衝突。

悼念繆德生的群眾，大多為反年改、統派團體，多人齊聚一堂，手上都握著不同的旗幟，有中華民國國旗、五星旗、統促黨黨旗、藍天行動聯盟旗、台灣軍政府旗等等，甚至還有小英下台旗，不同團體各有不同理念，稍早前抗議群眾就因是否要懸掛五星旗一事，爆發衝突。

之後，抗議群眾在總統府前，打算排起圓形旗陣，並在圓內點燈，為繆德生祈福，一位拿著我國國旗的民眾走到圓內，打算做為圓心，卻被統派團體嗆，「你憑什麼站在這邊？」雙方人馬圍上來，現場一觸即發。所幸經調解後，持我國國旗的民眾退了下去，沒再釀成另一波衝突。

在宣傳車上的高安國等人，也不斷呼籲群眾想起今天參加這場活動的初衷，指揮群眾漸漸排起圓陣，在「小英下台旗」後方坐下，稍微休息。
 


▲悼繆德生民眾在旗陣中，把燈排成愛心形狀，祈福繆德生一路好走。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.22）


▲一位民眾衣服背後寫著「踏著繆上校未乾的血前進」。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.22）


▲前主播璩美鳳在宣傳車上向悼念繆德生的群眾喊話。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.22）


▲悼繆德生群眾擺起旗陣，各式各樣的旗幟都有。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.22）

關鍵字繆德生璩美鳳張安樂總統府國旗五星旗
反年改團體與警衝突　高喊叫救護車亞泥爭議周日攤牌　三方會談將直播

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