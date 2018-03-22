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中市綠川水岸全面禁菸　五一起開罰

記者柳榮俊／台中報導2018/03/22 18:21
▲稽查人員勸導吸菸民眾。（圖／市政府提供 , 2018.3.22)
▲稽查人員勸導吸菸民眾。（圖／市政府提供 , 2018.3.22)

台中市政府「新盛綠川水岸廊道計畫」不僅改善綠川水質，美麗的親水環境也吸引大量民眾，啟用至今人潮絡繹不絕，為維護周邊環境，綠川水岸區日前公告列為禁止吸菸區，市府也不定期會同相關局處至現場稽查，目前為勸導期，5月1日起將正式開罰。

水利局表示，市府衛生局依據菸害防制法第15條第1項第13款規定，於107年2月23日公告「新盛綠川景觀水岸區雙十路、民權路」共5個街廓範圍為禁止吸菸區，並自綠川2月10日啟用以來，不定期會同環保局、衛生局、勞工局等相關局處辦理聯合稽查，多次稽查後發現，除了亂丟垃圾問題外，尚有許多民眾不知綠川屬禁菸區域。


▲綠川周邊禁止吸菸告示。（圖／市政府提供 , 2018.3.22)

因此，水利局於綠川東、西街間，自雙十路、民權路禁菸區周邊設置警示牌面，並繪製包含中、英、印尼、越南、泰國、菲律賓等6國語言宣導單，加強民眾認知，也請稽查人員及保全加強說明。

水利局也呼籲民眾，目前為吸菸勸導期，在稽查時僅採取口頭告誡，預定自5月1日起，對違規民眾依菸害防制法第31條第1項規定處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰，提醒有吸菸習慣的市民及遊客多加注意，期待能共同營造無菸清新的水岸環境。

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※

關鍵字綠川禁菸菸害防制法
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