中美晶去年轉盈 每股賺1.8元 擬配息3元

中美晶去年第 4 季合併營收 160.07 億元，季增 14.93%，年增 63.75%，毛利率 23.36%，季增 2.35 個百分點，年增 15.9 個百分點，營益率 14.27%，季增 0.99 個百分點，較 2016 年同期的 - 9.22% 轉正；稅後純益 5.41 億元，季減 29.76%，較 2016 年同期轉盈，每股稅後純益 0.94 元。

中美晶表示，去年在全球太陽能產業需求不振下，以利基化產品與調節產能，來降低營運風險，且在子公司環球晶 (6488-TW) 的營運貢獻挹注下，使去年營運表現回溫，較 2016 年轉盈。

中美晶董事會並通過以資本公積配發現金股利，擬每股配發 3 元，為 2012 年以來配息新高，配息率高達 166%。若以今日收盤價 105.5 元計算，現金殖利率約 2.84%。

除通過配息外，為因應策略聯盟發展、充實營運資金、海外購料、償還銀行借款、購置機器設備或轉投資資金需求，中美晶董事會也決議通過在 8,500 萬股額度內，辦理國內現金增資發行普通股及 (或) 以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證私募增資。

此外，中美晶董事會也決議可得視營運需求，辦理私募有價證券案，私募對象則鎖定策略性投資人。