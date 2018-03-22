NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈兒童節優惠12歲以下免費遊太平山農村好物說明會　南部特色產品齊聚天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
鉅亨網

中美晶去年轉盈 每股賺1.8元 擬配息3元

鉅亨網2018/03/22 18:02
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

中美晶 (5483-TW) 今 (22) 日公布去年財報，全年合併營收創新高、達 593.71 億元，並成功扭轉 2016 年營運頹勢，轉虧為盈，去年稅後純益達 10.36 億元，每股稅後純益 1.8 元，創近 3 年新高。中美晶董事會並通過擬配息 3 元，現金殖利率約 2.84%。 

中美晶去年全年合併營收 593.71 億元，年增 87.89%，創新高，毛利率 19.21%，年增 8.34 個百分點，營益率 10.65%，年增 10.52 個百分點；稅後純益 10.36 億元，每股稅後純益 1.8 元，較 2016 年轉盈。

中美晶去年第 4 季合併營收 160.07 億元，季增 14.93%，年增 63.75%，毛利率 23.36%，季增 2.35 個百分點，年增 15.9 個百分點，營益率 14.27%，季增 0.99 個百分點，較 2016 年同期的 - 9.22% 轉正；稅後純益 5.41 億元，季減 29.76%，較 2016 年同期轉盈，每股稅後純益 0.94 元。

中美晶表示，去年在全球太陽能產業需求不振下，以利基化產品與調節產能，來降低營運風險，且在子公司環球晶 (6488-TW) 的營運貢獻挹注下，使去年營運表現回溫，較 2016 年轉盈。

中美晶董事會並通過以資本公積配發現金股利，擬每股配發 3 元，為 2012 年以來配息新高，配息率高達 166%。若以今日收盤價 105.5 元計算，現金殖利率約 2.84%。

除通過配息外，為因應策略聯盟發展、充實營運資金、海外購料、償還銀行借款、購置機器設備或轉投資資金需求，中美晶董事會也決議通過在 8,500 萬股額度內，辦理國內現金增資發行普通股及 (或) 以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證私募增資。

此外，中美晶董事會也決議可得視營運需求，辦理私募有價證券案，私募對象則鎖定策略性投資人。

中美晶日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字中美晶稅後純益董事會私募股利財報獲利配息轉盈太陽能環球晶gdrheadline
〈明泰法說會〉去年EPS ...〈Fed升息〉美元軟腳 金...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan