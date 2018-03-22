NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈兒童節優惠12歲以下免費遊太平山農村好物說明會　南部特色產品齊聚天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
鉅亨網

興富發去年獲利跌近7成 EPS 1.65元 擬配3

鉅亨網2018/03/22 18:05
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

興富發建設 (2542-TW) 去年因建案入帳遞延，營收僅及 186.7 億元，稅後純益 18.29 議員，衰退 69.61%，該公司今 (22) 日董事會通過去年盈餘每股擬配發 3.5 元現金，其中包括盈餘配發現金約 1.5 元，資本配發現金約 2 元。

興富發 2017 年因建案入帳遞延，營收 186.7 億元，年減 46.78%，該公司今日公布去年財報，稅後純益 19.29 億元，年減 69.61%，依 116.66 億元股本計算，每股純益為 1.65 元。

興富發去年第 4 季稅後純益 8431 萬元，季減 93.03%，年減 91.99%，單季每股純益為 0.03 元。

對於去年股利發放額度，董事長鄭志隆先前在法說會表示，將提案另由資本公積提撥分配股息，股利發放應不至於太差，而今天董事會決議以資本公積配發 2 元現金股利，合計配發 3.5 元，配發的股利 3.5 元額度為前一年的 7 成。

興富發去年完工建案只有淡水「紅樹林莊園」、台中「赫里翁傳奇」，總銷金額約 70 億元，加上銷售餘屋銷售約 75 億元，由於部分建案完工遞延到今年，興富發 2018 年包括內湖「雙湖匯」、南港「雙美館」、淡水「海洋都心」等案即將完工，合計完工案量約 476 億餘元。新推案部分則預計推出江翠北側重劃區、桃園、台中、台南及高雄案，推案總銷金額達 507 億元。

興富發日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字興富發headline
〈Fed升息〉美元軟腳 金...歐股盤中─Fed升息、科技...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan