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中央社

央行估今年經濟成長率2.58% CPI年增1.27

中央社2018/03/22 18:00
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北22日電）中央銀行今天表示，今年原油等原物料價格走升，基本工資與軍公教調薪，推升國內物價，估內需將成驅動經濟成長主力，且通膨展望穩定，預測今年經濟成長率為2.58%，CPI年增率1.27%。

中央銀行今天召開今年第1季理監事聯席會議，宣布利率「連7凍」維持不變，重貼現率仍為1.375%、擔保放款融通利率1.75%、短期融通利率3.625%。

這也是央行總裁楊金龍上任以來，首度主持理監事會議的「處女秀」，外界認為他將採取「穩紮穩打」策略，打「安全牌」機率相當高。今天央行理監事會議宣布維持利率不變，合乎市場預期。

根據央行理監事會決議指出，今年出口受基期因素影響，成長動能恐趨緩，但政府推動前瞻基礎建設計畫，有助提升民間投資，加上薪資溫和上揚，帶動民間消費，內需成長增溫，將成為驅動經濟成長的主力。央行預測今年經濟成長率為2.58%，低於去年的2.86%。

央行指出，今年前2月消費者物價指數（CPI）平均年增率1.54%，主因蔬菜、香菸等價格調漲；不含蔬果及能源的核心CPI年增率則為1.61%，顯示當前物價漲幅仍屬溫和。

此外，央行預測今年原油等原物料價格走升，加上基本工資與軍公教調薪，帶動民間薪資上揚，推升國內物價，但因產出缺口仍為負值，需求拉動通膨壓力溫和，通膨展望穩定，預測今年CPI年增率為1.27%，核心CPI年增率則為1.26%。（編輯：蘇志宗）1070322

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