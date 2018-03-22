揮別舊窄漏水 新建派出所讓員警好暖心

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）位於南投縣國姓鄉的北山派出所屋齡35年，老舊廳舍結構震損、漏水、辦公空間狹小，原地重建新廳舍今天剪綵啟用，空間寬敞、光線充足，還有個人寢室，員警辦公及住宿都舒適。

南投縣政府警察局埔里分局北山派出所舊有辦公廳舍為一樓加強磚造建築物，屋齡達35年，有漏水問題，且歷經九二一地震，部分結構受損，但先前礙於經費無法重建，只能修繕繼續使用，加上配合縣道147線拓寬，圍牆大幅內縮，壓迫員警辦公空間、出入不便。

經縣政府、各級民意代表支持，南投縣警察局爭取中央一般性補助款，去年3月開始興建新廳舍，經一年施工及後續人員進駐，今天正式剪綵啟用。南投縣長林明溱、縣警局長邱寬愉、國姓鄉長丘埔生、多名縣議員出席，林明溱並率邱寬愉等警官、警員虔誠焚香祈福。