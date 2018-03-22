滿車非法外籍移工 警攔查移送遣返

（中央社記者陳朝福高雄22日電）高雄警方在高雄市與台南市交界處攔查一輛可疑的黑色廂型車，打開車門赫然發現滿載乘客8名非法外籍移工，林姓司機坦承載運外籍移工至養雞場打工。8人移送移民署遣返。

高雄市政府警察局湖內分局阿蓮分駐所長吳燕成等人執行威力路檢勤務時，今天在阿蓮區與關廟區交界處發現這輛黑色廂型車相當可疑。

員警將台灣籍的林男攔下，打開車門發現乘客都是外籍移工，清點8人都未帶任何證件，進一步追查全部是印尼籍的非法逃逸移工。

吳燕成等人擔心外籍移工趁亂脫逃，先控制廂型車，連忙調集10名員警支援，動用2輛巡邏車、4輛機車押解返回派出所，同時聯繫移民署岡山專勤隊協助比對身分。