滿車非法外籍移工 警攔查移送遣返

（中央社記者陳朝福高雄22日電）高雄警方在高雄市與台南市交界處攔查一輛可疑的黑色廂型車，打開車門赫然發現滿載乘客8名非法外籍移工，林姓司機坦承載運外籍移工至養雞場打工。8人移送移民署遣返。
高雄市政府警察局湖內分局阿蓮分駐所長吳燕成等人執行威力路檢勤務時，今天在阿蓮區與關廟區交界處發現這輛黑色廂型車相當可疑。
員警將台灣籍的林男攔下，打開車門發現乘客都是外籍移工，清點8人都未帶任何證件，進一步追查全部是印尼籍的非法逃逸移工。
吳燕成等人擔心外籍移工趁亂脫逃，先控制廂型車，連忙調集10名員警支援，動用2輛巡邏車、4輛機車押解返回派出所，同時聯繫移民署岡山專勤隊協助比對身分。
警方表示，清查結果2人為逃逸移工，另6人是以觀光等名義來台非法打工的逾期居留人士。最長逃逸3年，最短為1個月。依入出國及移民法、就業服務法等移送移民署專勤隊等候遣返。
這些非法移工被查獲時都十分開心，讓員警相當納悶，查問才知他們認為在台灣工作多年，黑工躲躲藏藏，總算可以返鄉探親。
警方查出林男除了以廂型車載運非法移工外出打工，到養雞場幫忙為雞隻打針、抓雞，並設置簡易宿舍收容。林男供稱，因為這些外籍移工便宜又任勞任怨，可以從中獲得更多營收利潤。全案訊後移送移民署專勤隊等候遣返，並釐清雇主聘用非法外籍移工的刑責及裁罰。(編輯:孫承武)1070322