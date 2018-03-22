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寶貝抓周派對　五星級飯店新闢寶貝市場

記者金武鳳／台中報導2018/03/22 18:19
▲寶貝抓周派對，依古禮給寶貝戴虎帽及穿虎衣，象徵虎爺保佑小寶貝平安長大。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.22)
▲寶貝抓周派對，依古禮給寶貝戴虎帽及穿虎衣，象徵虎爺保佑小寶貝平安長大。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.22)

振興觀光市場，台中市餐旅業各使招術。台中市亞緻大飯店看準少子化社會，新生兒全是寶現象，腦筋動的快，推出「寶貝抓周宴」，搭配「寶貝抓周派對」，提供有意為周歲寶貝「做度晬」的家長，既能輕鬆宴客，又有古禮抓周儀式，創意新服務很吸睛，四月才登場，詢問電話接不完。

台中亞緻大飯店副總經理簡基麟表示，寶寶出生滿一年即周歲，父母長輩會為寶寶慶生，俗稱「做度晬」。而由於周歲那天，象徵嬰兒成長為孩童，會顯露心性，因此自魏晉南北朝開始，就有抓周儀式。在古代是藉此挑選皇家繼承人，到現代，則藉由抓周預測小孩未來發展，並據以做為教養方向。


▲台中亞緻大飯店歡慶11年慶，主管們也興起玩抓周，三人全抓到好物件，開心預祝飯店生意興隆。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.22)

簡基麟表示，少子化，家中新生兒全是寶，長輩們對寶貝的未來發展更費心，不少人熱衷抓周測試，只是，抓周古禮有一定儀式，要準備的物件不少，民眾自行準備起來費事費工，亞緻預見到市場需求性，特別策劃古禮抓周派對及抓周宴，既是測試市場溫度，也期盼在寶貝人生重要時刻，提供最周到服務。

將於四月起推出的「寶貝抓周派對」，包辦場地布置、精緻佳餚、專屬派對管家、照片全紀錄光碟、紀念腳模等服務項目，全依古禮抓周儀式進行。值得一提的是，預測未來的抓周物件有12個，例如有財滿星，代表命中有財，一生富貴；食神盒，象徵口中有福、享盡美味等，有12件之多。為確保孩童不受干擾而影響抓周結果，亞緻團隊很周到，將每一個物件都設計成相同的型狀、重量與顏色及材質，希望孩子「相中」真正符合本性物件。


▲亞緻大飯店推出的抓周宴，每道菜都寓意深遠，寓含著父母對寶貝的期許與祝福，相當用心。（圖／金武鳳攝 , 2018. 3.22)

至於「寶貝抓周宴」的設計，也相當用心，每道菜餚都融入父母對寶貝的期許與祝福。例如，習俗中雞腿代表著福氣，主廚將嚴選仿土雞腿，佐紅酒醬燉煮成「翠綠酒香櫻桃雞」，寓含著孩子一生不愁吃穿。另「蔥油魚露蒸石斑」，是特選新鮮石斑魚，以特製蔥油魚露蒸至魚肉Q彈，再灑上綠油油的大蔥，期許寶貝聰明睿智、魚耀龍門做大官！

關鍵字抓周台中亞緻大飯店做度晬
中市府驗祭祖食品　2件檢出防腐劑中市綠川水岸全面禁菸　五一起開罰

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