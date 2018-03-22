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長榮海運新添兩艘貨櫃輪 營運添助力

中央社2018/03/22 18:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北22日電）長榮海運旗下2800 TEU級全貨櫃輪再添「長柔輪」、「長明輪」兩艘新船。負責打造的台船公司表示，這是同型10艘船中的第5、6艘，此型船性能優異，可為長榮創造利潤。

台船今天為「EVER BONNY長柔輪」及「EVER BEADY長明輪」舉行聯合命名典禮，分別由長榮海運董事長張正鏞、長榮海運新加坡公司董事長莫春蘭及台船董事長鄭文隆共同主持。

台船發布新聞表示，此系列的貨櫃輪是台船累積10餘年技術的研發成果，專為長榮量身打造的經典船舶。之前完成命名及交付的4艘同型貨櫃輪已加入長榮海運的營運團隊，無論省油、速度、裝備、系統或性能等表現優異，必定能為長榮海運創造豐厚利潤。

台船指出，「EVER BONNY長柔輪」及「EVER BEADY長明輪」的船長均為211.9公尺，船寬32.8公尺，型深16.8公尺，滿載吃水11.2公尺，分別可裝載2926個20呎的標準貨櫃，各自設置342組冷凍貨櫃插座。

此外，兩艘船舶甲板上的貨櫃擺放採用混裝式設計(Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，並符合驗船協會(ABS及NK)的CSC及CLP-V船級符號(Class Notation)，可針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。（編輯：張良知）1070322

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