長榮海運新添兩艘貨櫃輪 營運添助力

（中央社記者韋樞台北22日電）長榮海運旗下2800 TEU級全貨櫃輪再添「長柔輪」、「長明輪」兩艘新船。負責打造的台船公司表示，這是同型10艘船中的第5、6艘，此型船性能優異，可為長榮創造利潤。

台船今天為「EVER BONNY長柔輪」及「EVER BEADY長明輪」舉行聯合命名典禮，分別由長榮海運董事長張正鏞、長榮海運新加坡公司董事長莫春蘭及台船董事長鄭文隆共同主持。

台船發布新聞表示，此系列的貨櫃輪是台船累積10餘年技術的研發成果，專為長榮量身打造的經典船舶。之前完成命名及交付的4艘同型貨櫃輪已加入長榮海運的營運團隊，無論省油、速度、裝備、系統或性能等表現優異，必定能為長榮海運創造豐厚利潤。