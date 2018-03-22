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中央社

中美貿易戰 張善政：台灣夾中間難免受傷

中央社2018/03/22 18:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北22日電）美國總統川普恐引發美中貿易大戰，前行政院長張善政表示，「台灣夾在中間難免受傷」，台灣企業近幾年積極調適，但除了南進也要繼續西進，並改變策略，西進可著眼消費市場。

美國總統川普啟動301條款的大刀將砍向中國，第一步制裁方式，將對中國產品課稅。白宮今天預告，川普明天將就中國的「經濟侵略」簽署備忘錄。

前行政院長、台灣大哥大基金會董事長張善政今天出席「科技教育師培計畫」啟動記者會，會後接受媒體採訪時，對美國與中國貿易戰的議題表示，在中國大陸和美國之間，「台灣夾在中間難免受傷」，但台商近幾年都有在降低大陸比重，在人力與環保方面都有所提升。

但他坦言，要台商分散工廠、移出大陸不容易，南向政策因語言和文化問題，也沒那麼快能落實，他認為不能只做南向，西進(大陸)也要繼續做，但要不同的策略，過去是著眼土地和人力，把西向當作生產工廠，但現在要有新的策略，包括可以把西向變成消費市場，南向生產力雖然好過西進策略，但在消費力上，西向還是比較高的。

另外，台灣面臨大陸「惠台31項措施」強力挖角台灣人才，張善政表示，接觸到的一些年輕朋友確實反映不少高中應屆畢業生都去大陸的大學甄試，這個趨勢是明顯的，而對岸不只承認台灣學歷，也承認台灣醫師和律師執照，但去的人要考慮清楚，有可能好的待遇只是這3到5年，等know how被吸收完、可能會被棄而不用。（編輯：黃國倫）1070322

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