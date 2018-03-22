法國罷工之春揭序幕 馬克宏的街頭考驗

馬克宏（Emmanuel Macron）於競選期間承諾刪除12萬個公務員職位，以節約公共支出。今年2月，政府提出增加契約工、依表現計算薪資及鼓勵自願離職等措施，一再引發公務員不滿。

法國總工會（CGT）、勞工力量工會（FO）等7個主要工會發起聯合大罷工及遊行，號召公務員、法國國家鐵路公司（SNCF）員工抗議政府改革、捍衛購買力，教師、航空業從業人員也予以響應。

（中央社記者曾依璇巴黎22日專電）法國總統馬克宏在改革大旗下勝選，就任後陸續推出頗具企圖心的改革措施，涵蓋國鐵、公共部門、教育等領域，難免引起不滿，主要工會今天發動大罷工，預告一個躁動的春天。

為維護公務員權益，工會要求政府解凍用以計算薪資基礎的「工資指數點值」（point d’indice）、採取更多提高社會保險分攤捐（CSG）的彌補措施等。

政府同時著手改革國鐵，計劃開放競爭，並廢止國鐵員工長期享有的特權，包括近似終身雇用的保障、比多數法國勞工提早退休的權利、享有免費或減價火車票，以及每年28天有薪假，比一般勞工多一天。

國鐵員工不滿特權受損，發動罷工抗議。工會已表示，國鐵員工自4月3日起到6月底，每週至少罷工兩天，共計36天，打算長期抗戰。

法國國鐵今天僅有40%的高速列車（TGV）和50%的區域列車（TER）維持運作，往瑞士、義大利、德國、西班牙等地的列車也部分減班。

全國各大城市今天都有抗議遊行。在巴黎，國鐵員工與公務員下午分別從北區的巴黎東站（Gare de l’Est）及東南區的伯西（Bercy）出發，兩隊人馬在巴士底廣場（Place de la Bastille）會師。

除了國鐵員工及公務員之外，還有面臨改革的其他行業從業人員也響應罷工。

例如教師以罷工抗議人力短缺及高中會考（bac）新制。全國小學的第一大工會SNUipp-FSU宣稱，全國平均有1/4教師今天罷工，有些小學不得不關閉一天；中學和大學也有部分受影響。

法國航空（Air France）部分員工則藉罷工要求調薪，從巴黎歐利機場（Orly）和戴高樂機場（CDG）出發的班機有部分取消，且不排除維持運作的班機會晚點或臨時取消。

今天的街頭動員能量，將決定接下來的罷工行動是否有足夠氣勢，迫使政府與工會談判。

馬克宏以「改革者」身分贏得總統選舉，也試圖一一兌現承諾。但凡改革必伴隨阻力，這波「罷工之春」將是他就任以來最大的一次街頭考驗。

若工會持續動員抗議，不僅社會衝突風險升高，好不容易稍有起色的經濟成長恐遭抵銷，也會傷害馬克宏的可信度，不利接下來的其他改革，例如退休金制度和獄政。

目前看來，政府並無變更改革計畫的打算，後續發展則須視各大工會今天獲得的民氣而定。（編輯：屈享平）1070322