日華懇提決議文 挺台灣參加WHA

張仁久收下決議文後致詞表示，去年日本政府、日華懇前會長平沼赳夫及古屋圭司，都曾發表聲明支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）；今年在古屋圭司努力下，日華懇再度決議支持台灣參加WHA，他要表達最深的謝意。

日華懇晚間在日本東京舉行一年一度的總會及餐敘，古屋圭司在台上拿出這份決議文，親手交給與會的張仁久，兩人也合影留念。

這份由古屋圭司署名、日華懇成員決議的決議文中指出，台灣是日本的老朋友，從2009年起連續8年以觀察員身分參加WHA，身為全球防疫網絡的一員不斷積極貢獻。

文中表示，僅管如此，台灣去年卻未獲來自世界衛生組織（WHO）幹事長的邀請函，「明顯違背WHO憲章所揭櫫的理念」。

日華懇表示，國際間人員往來日益頻繁，去年台日互訪已達651萬人次，今年是嚴重急性呼吸道症候群（SARS）發生後第15年，台灣無法參加WHA將造成防疫缺口，日本不得不寄予強烈關切。

決議文中指出，為求有效的防疫對策，全球衛生醫療合作極為重要，台灣以觀察員出席WHA不可或缺，日本政府也一再聲明希望台灣參加WHA的立場。

因此，日華懇表示，在WHO新任幹事長就任的今年，強烈支持台灣應獲邀以觀察員身分出席WHA。（編輯：高照芬）1070322