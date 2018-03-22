南韓修憲 政治體制重大轉變

曹國強調，修憲後現任總統文在寅不適用於新條款。南韓憲法第128條規定，延長總統任期或為連任而修改憲法相關條款時，提案時的在任總統不是修憲後的適用對象。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓總統府民政首席秘書曹國在記者會表示，南韓1987年修憲採行任期5年、不可連任的總統制，是因為經歷長期軍事獨裁統治，如今南韓開啟新時代，來自國民的民主力量比政治力量更大，採任期4年、可連任的總統制，時機已經成熟。

（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）南韓總統府今天公佈修憲案，包括總統任期、權力結構、選舉制度和司法機構都出現重大變革，是南韓民主化之後，最大規模的國家體制調整。

修憲案附則還規定，修憲時的在職總統任期將到2022年5月9日，不得連任。

報導指出，修憲案降低和分散南韓總統在重大事務上的同意權，大幅強化國務總理和國會的權力。總統行使特別赦免權時，須經赦免委員會審查。

另外，憲法法院院長由院內法官投票選出。現行憲法中「奉總統之命」字句被刪除，賦予國務總理掌管行政部門的權利。

直屬於總統的監察院則轉型為獨立機構，過去監察委員全由總統任命，之後改由國會選出3人。政府向國會提交法案，須先取得10名國會議員同意。為加強國會的預算審核權，審議預算的程序將與一般法案相同。

報導指出，修憲案將投票年齡下調至18歲。曹國表示，經濟合作既發展組織（OECD）34個成員，除南韓外，其他國家都賦予18歲公民選舉權。投票年齡下調至18歲後，青年的選舉權將得到法律保障。

修憲案還包含國會選舉採取比例原則。曹國表示，現行南韓國會選舉方式，政黨得票數和席次比例往往不一致，可能會扭曲選民意願。為解決問題，選舉比例原則也進入修憲。

司法方面，大法官由推薦委員會推薦，再由大法院院長提名。普通法官由法官人事委員會提名，獲得大法官會議同意後，由大法院院長任命。

普通法官的任期制度將廢除，以保障法官，增加審判的獨立性和中立性。

修憲案還規定，沒有法官資格的人士可擔任憲法法院法官，實現多元化的目標。南韓民眾可透過陪審制參與審判，軍事外的軍法審判則廢除。（編輯：廖漢原）1070322