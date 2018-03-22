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中央社

歐美日進口相紙 中國續課反傾銷稅5年

中央社2018/03/22 18:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北22日電）中國商務部今天公布，明天起對原產於歐洲聯盟、美國和日本的進口相紙繼續徵收反傾銷稅，期限5年。中國已自2012年起對三地進口相紙課徵5年反傾銷稅。

中國商務部表示，若終止反傾銷措施，原產於歐盟、美國和日本的進口相紙對中國大陸的傾銷可能繼續或再度發生，且對大陸國內產業造成的損害也可能繼續或再發生。

據中國商務部官網，23日起，進口經營者在進口原產於歐盟、美國和日本的進口相紙時，應向中國海關繳納相應的反傾銷稅。

反傾銷稅以海關審定的完稅價格從價計徵，計算公式為：反傾銷稅稅額＝海關完稅價格Ⅹ反傾銷稅稅率。進口環節增值稅以海關審定的完稅價格加上關稅和反傾銷稅作為計稅價格，從價計徵。

商務部於2012年3月22日發布公告，自2012年3月23日起，對原產於歐盟、美國和日本的進口相紙徵收反傾銷稅，期限5年。

期滿後，於2017年3月23日起針對這項反傾銷措施進行期終複審調查。

中國商務部並曾於2016年6月29日公告，將富士膠片製造（歐洲）公司（FUJIFILMManufacturing EuropeB.V.）適用的相紙反傾銷稅稅率調整為23.5%，富士膠片製造（美國）（FUJIFILMManufacturing U.S.A.,Inc.）公司適用的相紙反傾銷稅稅率調整為23.6%。（編輯：周慧盈/馮昭）1070322

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