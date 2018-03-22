孵化獨角獸企業 台灣新創搶攻東協

他指出，貿協和新創業者已造訪日本、韓國、西班牙、新加坡，未來還會赴美國、以色列，並深入國際最有名、最成功的新創國家與城市，目的是要讓台灣團隊走向國際，與國際成功新創團隊經驗交流。

劉世忠向中央社記者表示，貿協配合總統蔡英文、行政院長賴清德的政策宣示，積極利用過去一年時間，推動台灣新創團隊與國際市場鏈結。

新加坡2018亞洲物聯網展廣為東協及歐美新創業者關注，外貿協會及「亞洲‧矽谷」率台灣業者參展，希望透過新加坡平台搶占東協的灘頭堡。

（中央社記者黃自強新加坡22日專電）外貿協會副董事長劉世忠今天指出，新創與政策息息相關，貿協除協助國際創投與新創業者造訪台灣，也要讓台灣業者走向國際，孵化出台灣第一家「獨角獸新創事業」。

劉世忠認為，貿協除透過培訓中心活化或育成新創團隊，也要配合改善並優化投資環境，讓國際成功的新創公司，看到台灣及優秀團隊潛力，願意到台灣成立辦公室、講授課程或成立訓練中心。

劉世忠指出，新加坡政府在發展新創產業初期，扮演很重要的角色，對新創種子提供財力支援，與產官學建立夥伴關係。在大學鎖定有潛力的學生，有機會能赴美國矽谷、以色列特拉維夫或英國倫敦，進行一年的課程學習，讓年輕學子畢業前思考未來創業方向。

他認為，赴新加坡參展希望呼應政府兩年內孵化出台灣第一個「獨角獸新創事業」目標，美國和以色列獨角獸企業最多，亞洲如日本、韓國、中國大陸也開始有，新加坡更展現不錯的成果。

獨角獸新創企業是指成立不超過10年，未上市，規模不大的的新興業者。手機叫車的Uber、民宅短期出租的Airbnb等，都曾經過新創事業階段。

劉世忠指出，貿協今年6月舉辦COMPUTEXT AIPEI2018展覽，其中InnoVEX主要參展對象為新創企業、新創團隊、法人、政府單位的新創特展，更盼明年擴大辦理，進行新創產業的初步成果展示，盼兩年內孵化台灣第一家「獨角獸新創事業」目標能很快達成。

亞洲物聯網展昨天起進行為期兩天展覽，活動由新加坡工業自動化協會（SIAA）和新展展覽有限公司（SingEx）主辦，是亞太區重要科技盛事，每年吸引各地物聯網專家、企業及創業團隊參與。（編輯：廖漢原）1070322