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中央社

培育AI數位健康人才 生技中心啟動訓練營

中央社2018/03/22 18:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北22日電）為鏈結國際，培育AI數位健康人才，財團法人生物技術開發中心今天正式啟動台灣首創，專注於生技醫藥跨領域的「數位健康國際加速器訓練營」。

生技中心執行長吳忠勳表示， 2016年底美國國會通過了「21世紀醫療法案」（21st Century Cures Act），納入利用手機、資訊科技、或穿戴式裝置等方式，來收集個人的健康資訊以達到促進健康照顧的目的，因此健康產業在未來的5至10年將會全新洗牌。

由於台灣在過去數十年於資通訊產業上、中、下游累積了非常豐富的經驗，為讓台灣在這一波與人體健康息息相關的革命中能扮演關鍵角色，生技中心首創數位健康加速器計畫，期待藉由這波數位健康熱潮，能募齊國內外資源，以打造台灣的數位生醫領域創業生態系，進而推動台灣生醫產業的創新轉型。

吳忠勳指出，此計畫將邀請多位國際知名大師從品牌推動、財務規劃、行銷策略、及專利法規等多面向進行深入探討，期待能協助新創公司團隊實現創業夢想。

未來數位健康加速器計畫將結合InsilicoMedicine、資策會、撼訊科技共組合作聯盟，進行「A.I.數位健康人才培育計畫」，共同開設一系列生醫、區塊鏈、大數據等AI生醫相關領域人才培訓課程，期待藉此合作輔導培育出更多台灣資通訊與生醫產業跨界人才，有效應用人工智慧技術加速藥物研發過程，降低過往高額研發成本與風險，讓人工智慧未來在台灣扎根。（編輯：林淑媛）1070322

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