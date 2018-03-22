培育AI數位健康人才 生技中心啟動訓練營

（中央社記者韓婷婷台北22日電）為鏈結國際，培育AI數位健康人才，財團法人生物技術開發中心今天正式啟動台灣首創，專注於生技醫藥跨領域的「數位健康國際加速器訓練營」。

生技中心執行長吳忠勳表示， 2016年底美國國會通過了「21世紀醫療法案」（21st Century Cures Act），納入利用手機、資訊科技、或穿戴式裝置等方式，來收集個人的健康資訊以達到促進健康照顧的目的，因此健康產業在未來的5至10年將會全新洗牌。

由於台灣在過去數十年於資通訊產業上、中、下游累積了非常豐富的經驗，為讓台灣在這一波與人體健康息息相關的革命中能扮演關鍵角色，生技中心首創數位健康加速器計畫，期待藉由這波數位健康熱潮，能募齊國內外資源，以打造台灣的數位生醫領域創業生態系，進而推動台灣生醫產業的創新轉型。