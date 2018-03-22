NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈台沒92共識鑰？陸委會透露有2把男神口出惡言　大罵影帝傑佛瑞洛許天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
地方

車籠埤及中興段淹水　年底發包解決水患

記者柳榮俊／台中報導2018/03/22 18:54
▲車籠埤排水，無法發揮水患治理功效。（圖／李天生服務處提供 , 2018.3.22)
▲車籠埤排水，無法發揮水患治理功效。（圖／李天生服務處提供 , 2018.3.22)

中市霧峰車籠埤及大里中興段排水，經常發生淹水災情，嚴重影響住戶生命財產安全，市議員李天生與地方人士積極爭取，市府水利局同意納入前瞻計畫，今(22)日舉行工程說明會，未來將分別進行加高護岸、疏濬河道、改建橋樑等工程，經費1億9700萬元，預訂今年底發包施工，完成後，將可徹底解決當地的水患問題。

議員李天生指出，車籠埤及中興段排水，由於護岸高度及排水斷面不足，水位高漲時，溪水無法即時排出，同時跨渠構造物阻礙排水順暢，加上附近地區地勢低漥，因而在颱風侵襲時，經常發生嚴重淹水災情，民眾抱怨不已。

李天生說，車籠埤排水，雖然已經完成抽水站至五福橋之間的河道整治，不過並未持續辦理上游整治，無法發揮水患治理功效；至於中興段排水，則並未辦理過系統性整治，頻頻傳出水患。

車籠埤及大里中興段排水，經市府水利局納入前瞻計畫，今舉辦說明會，市議員張芬郁、張滄沂，四德里長林清峰、五福里長陳岳彬及多位地方鄉親到場關心。


▲市府舉行霧峰車籠埤及大里中興段排水工程說明會。（圖／李天生服務處提供 , 2018.3.22)

水利局副局長馬名謙指出，車籠埤排水改善工程，施工範圍由五福橋至文詞橋，計長3.6公里，將分別進行河道疏濬、護岸加高及箱涵改建，同時辦理四德九鄰橋、北阡二橋及無名橋等3座橋樑改建，預計完成後，淹水面積可由96.8公頃減少為44.5公頃，工程經費1億7千多萬元。

有關中興段排水部份，馬名謙說，施工範圍除中興段排水外，還包括支流龍船埤排水，將分別興建抽水站、抽蓄水池、加高護岸及箱涵改建等工程，預計完工後，可減少淹水面積50公頃，工程經費2600萬元。

市議員張芬郁主張，加高護岸工程應一次到位，並且加深河道疏濬，並在沿線裝設照明設備、闢建公園，以改善環境，提升生活品質。

市議員張滄沂指出，卡玫基颱風後，中央答應補助20億元救災，至今沒有到齊，同時要求闢建車籠埤排水五福里至四德里的防汛道路。

四德里長林清峰、五福里長陳岳彬反映，第一期工程並不理想，希望加高護岸，確保安全，並加寬防汛道路至6米，以利救災、防汛及會車；其中五福里位在車籠埤排水下游，淹水災情嚴重，希望儘速進行整治。

李天生要求，主辦單位加強溝通，聽取地方的心聲，妥善進行規畫，同時邀請鄉親們共同監督，以利工程順利進行，期望完工後，澈底解決水患困擾，創造安和樂利的居住環境。

關鍵字前瞻計畫疏濬河道車籠埤
鄭文燦戊戌變「髮」　挺技職教育中醫師詐領健保2千多萬　訊後交保

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan