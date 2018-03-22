鄭文燦戊戌變「髮」　打造品牌創流行

「2018美容美髮藝術博覽會-桃園市第二屆市長盃國際時尚美學技藝競賽暨展演秀」即將於4月19日在桃園巨蛋盛大舉行，桃園市長鄭文燦今（22）日下午出席展前記者會時表示，本次博覽會由桃園市燙髮美容職業工會、桃園市女子美容商業同業公會及桃園市美容業職業工會等3大工（公）會共同籌辦，包括靜態展示及動態走秀等5大組別，總計約3,000組選手報名參加，不僅是美容美髮的競賽，更是人才培育的展現，也期許3大工（公）會一起攜手將品牌打造得更好。

記者會一開始，鄭文燦就上台接受可愛之家創辦人楊鄧今華老師的「變髮」體驗，鄭文燦變髮之後，似乎對自己的新髮型相當滿意。鄭文燦說，「2016年第一屆桃園市市長盃國際時尚造型競賽fashion show」在桃園展演中心舉辦，今年活動移師到桃園巨蛋舉辦，包括國際組動態競賽、全國組動態競賽、菁英自由創作組動態競賽、菁英組靜態競賽作品完成組及自由創作靜態組等5大組別，總計約3,000名選手報名競賽，市府補助約300萬元經費，前3名將可分別獲得2萬元、1萬5,000元與1萬元不等獎金。該活動不僅是學生及設計師表現的舞台，最重要的目的是培養人才、提升形象並引導潮流。