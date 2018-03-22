NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈農村好物說明會　南部特色產品齊聚桃猿大盛樂園開幕　與富邦一別苗頭天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
地方

鄭文燦戊戌變「髮」　打造品牌創流行

記者李春台／桃園報導2018/03/22 18:36
▲鄭文燦表示，「2018美容美髮藝術博覽會」是一種技藝、藝術與文創的綜合呈現，也強調技職教育的重要。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.22）
▲鄭文燦表示，「2018美容美髮藝術博覽會」是一種技藝、藝術與文創的綜合呈現，也強調技職教育的重要。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.22）

「2018美容美髮藝術博覽會-桃園市第二屆市長盃國際時尚美學技藝競賽暨展演秀」即將於4月19日在桃園巨蛋盛大舉行，桃園市長鄭文燦今（22）日下午出席展前記者會時表示，本次博覽會由桃園市燙髮美容職業工會、桃園市女子美容商業同業公會及桃園市美容業職業工會等3大工（公）會共同籌辦，包括靜態展示及動態走秀等5大組別，總計約3,000組選手報名參加，不僅是美容美髮的競賽，更是人才培育的展現，也期許3大工（公）會一起攜手將品牌打造得更好。

記者會一開始，鄭文燦就上台接受可愛之家創辦人楊鄧今華老師的「變髮」體驗，鄭文燦變髮之後，似乎對自己的新髮型相當滿意。鄭文燦說，「2016年第一屆桃園市市長盃國際時尚造型競賽fashion show」在桃園展演中心舉辦，今年活動移師到桃園巨蛋舉辦，包括國際組動態競賽、全國組動態競賽、菁英自由創作組動態競賽、菁英組靜態競賽作品完成組及自由創作靜態組等5大組別，總計約3,000名選手報名競賽，市府補助約300萬元經費，前3名將可分別獲得2萬元、1萬5,000元與1萬元不等獎金。該活動不僅是學生及設計師表現的舞台，最重要的目的是培養人才、提升形象並引導潮流。


▲記者會一開始，鄭文燦就上台接受可愛之家創辦人楊鄧今華老師的「變髮」體驗，鄭文燦變髮之後，似乎對自己的新髮型相當滿意。（圖／記者李春台攝 , 2018.03.22）

 鄭文燦表示，「2018美容美髮藝術博覽會」是一種技藝、藝術與文創的綜合呈現，也強調技職教育的重要。該活動與大學及高中職合作，讓孩子展現技藝的機會。技職教育包括證照、專業及市場等面向，讓孩子一技在手、終身受用；桃園相當重視技職教育，市府會持續支持該活動，讓其成為美容美髮領導流行及評鑑的趨勢；也期盼市民朋友一起支持技職教育，讓桃園多元發展。 

關鍵字2018美容美髮藝術博覽會技職教育美容美髮
中市綠川水岸全面禁菸　五一起開罰車籠埤及中興段　年底發包解決水患

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan