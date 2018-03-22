羅致政：游錫堃若參選 團隊可改支持游

羅致政昨天晚間在臉書發文，引用游錫堃在2014年參選新北市長時所使用的競選標語「一生懸命，負責到底」為題發表文章，他說，如果游錫堃願意再次征戰新北，「我絕對毫無保留支持，全心全力輔選」。

年底縣市長選舉，新北市長方面，民進黨尚未進行提名作業，除已表態參選的民進黨立委吳秉叡、羅致政外，也傳出「天王級」人選，包括前行政院長蘇貞昌、游錫堃也被視為熱門人選。

（中央社記者陳俊華台北22日電）民進黨立委羅致政昨天說，若前行政院長游錫堃願意再次征戰新北，「我絕對毫無保留支持，全心全力輔選」。羅致政今天說，只要游錫堃願意，他的團隊一夜間可改為支持游錫堃。

羅致政下午受訪時表示，他在與新北市團隊的春酒中，詢問在各區的秘書，如果游錫堃願意出來選新北市長，大家馬上改為游團隊，是否都能接受？團隊「沒有一個人say no（說不）」還響起一陣掌聲，表示對游錫堃的支持。

另外，民進黨新北市黨部主委余天昨天說，希望黨中央盡快決定新北市長參選人，游錫堃對參選態度有軟化，「但中央總是要有動作」；民進黨新北市議會黨團15日舉行記者會指出，新北選戰不見「母雞帶小雞」，引發「小雞」焦慮，有16名、過半黨籍議員連署建請黨中央徵召游錫堃再戰新北。

一名熟悉新北選情的民進黨人士今天指出，新北市議會黨團日前力拱游錫堃出征，主要是著眼2014年時游錫堃輔選不分派系，結果民進黨議員席次過半，大家都點滴在心頭；但若是蘇貞昌出馬，恐怕只會照顧蘇系、新系的議員參選人，大家考量連任的因素下，認為游錫堃是普遍能接受的人選。

民進黨人士表示，新北市這局的關鍵是游錫堃，雖然現在蘇貞昌的民調比游錫堃高，但他一點都不意外，只要游錫堃真正「表態」後，他不認為游錫堃民調會輸蘇貞昌；但游錫堃要面臨的問題，是之前把話說得太死，現在要如何出線，必須先克服。

這位人士也說，如果蘇貞昌真的要出馬參選，恐怕難以對外界交代，為什麼要逼退自己長期輔選的子弟兵吳秉叡，他更擔憂這會成為國民黨候選人攻擊的箭靶，指稱「吳秉叡只是暖場」。（編輯：張均懋）1070322