《網紅系列5》媽媽網紅／主婦變身重啟事業第二春

FB粉絲專頁「我是EE媽 我的幸福態度」已有超過8萬6千人追蹤，EE媽是媽咪網紅界的名人，以她為例，尚未成為媽咪網紅前，曾做過各式各樣的服務業，最後一份工作是蜜蜂導覽員，產後雖重返職場，但因是單親媽媽，收入不夠聘請保母，只能請她的母親幫忙帶孩子，然而母親年事已高，無法長期帶小孩，EE媽只好辭職，一邊到餐廳當工讀生、一邊帶小孩。

婦女產後，往往因照顧小孩而不得不退出職場，但隨著社群發達，許多家長會在臉書或IG分享親子互動，間接促成「親子部落客」或「媽咪網紅」崛起，讓媽媽「母憑子貴」，在乏味的人生中找到事業第二春，不僅改善經濟，也重拾自信心。

「我每天上午到餐廳part time 4、5個小時，收入大概一萬出頭，打工時小孩先請媽媽帶，下午回家後再自己帶。」EE媽回憶，蠟燭兩頭燒的日子約維持兩年，家中的經濟狀況不好，加上又要撫養兒子，她常煩惱接下來怎麼辦？這段期間她因建立粉絲頁和親友分享親子互動，而有機會認識其他媽媽部落客，透過其他媽媽推薦，2016年時為了改善經濟，她下定決心參加媽咪網紅學院。

「媽咪網紅可以在家工作、又能照顧小孩，我在這方面也很積極。」加入學院後的前三個月，EE媽日產一則影片，隨著有趣的影音陸續被媒體轉載、被網友看見，粉絲頁的點閱率突飛猛進，當前她不僅在媽媽界裡嶄露鋒芒，月收入也比一般上班族好。

除了讓主婦的經濟好轉，「媽咪網紅」也能重獲自信心，例如FB粉絲專頁「小宇麻麻─育兒生活」擁有超過4萬7千名粉絲的小宇麻麻就是如此。

小宇麻麻育有一子一女，還沒當媽媽前，她曾是鋼琴老師、國小音樂老師，擁有12年的音樂教育資歷，也是名工作狂，常常從早忙到晚，2013年她生了女兒棠棠後，逐漸減少課程，2016年生了兒子小果後，更一肩扛起照料二寶的責任，辭職變成全職媽媽。

小宇麻麻說：「一開始不覺得怎麼樣，覺得我愛孩子、愛這個家，但後來會想我原本有收入，現在怎麼都沒有…，加上兒子愛黏我，我常揹著他煮飯做事，跟孩子形影不離，當先生出門工作時，會覺得先生可以出門好好，曾經歷很憂鬱的時期。」

她當音樂老師時，月收入７、８萬不成問題，但變成家庭主婦後，收入立刻歸零，雖然她甘心照顧家庭，但一個曾是工作狂的人，卻必須整天關在家裡、生活重心聚焦在孩子，對她而言是很大的調適。

談起成為媽咪網紅的原因，小宇麻麻回想，自己從小習慣寫日記，也喜歡用部落格記錄生活，和其他人分享家庭料理和親子互動過程，很多媽媽會上網搜尋育兒知識，也漸漸搜尋到她的文章，愈來愈多人詢問她相關話題，文章也授權到許多育兒平台，因為愛分享是她的興趣，她覺得分享能讓迷惘的媽媽有參考方向，更不想放棄這項興趣。

據了解，小宇麻麻的丈夫經營一間公司，家中經濟並不匱乏，「媽咪網紅」對她而言，除了維持興趣，也能讓她轉移注意力，而非將生活重心全放在孩子。「先生覺得我變開心了，以前我看到孩子怎麼了，會很焦躁，但現在覺得是小事情。」在家庭支持下，媽咪網紅的工作能讓她重拾自信心，照顧孩子也不再緊張兮兮。

媽咪網紅的困難：工作和孩子的平衡

然而，一介素人變媽咪網紅，從不紅到紅，其中也歷經許多困難。

小宇麻麻表示，像題材發想、經營粉絲團跟時間分配都是困難，譬如當初她不會剪影片，為了剪好影片，她也花了很多時間看書跟教學影片學習。

除了技術面的困難，還有如何兼顧工作跟照料孩子的難題。

EE媽回憶，這段時間她覺得最困難的地方是工作跟小孩的平衡，起初每天都要拍影片，也沒有先生能幫忙照顧孩子，她必須想辦法在兒子跟工作間平衡。

她舉例，有一次兒子默默看著她為工作忙碌、也沒什麼睡覺，兒子就大哭，她聽到後急忙安撫，沒想到兒子竟對她說：「我不要妳、我要阿嬤！」她聽到這句話非常難過，以前即使經濟不好，仍會帶孩子到公園玩，但當了媽咪網紅後，想在短時間內工作快速進步和穩定經濟，卻犧牲到陪伴孩子的時間，所以後來她放慢工作腳步，希望能多一些時間陪小孩。

如何當媽咪網紅？過來人的分享

這一路走來雖然辛苦，EE媽和小宇麻麻也逐漸在站穩腳步，對於素人想當媽咪網紅應該如何做？她們的分享如下。

EE媽認為，想成為媽咪網紅，首先要獲得家人或先生的支持。「工作會拋頭露面，也很忙碌，即使是在家工作，也有活動跟業配要忙，近期無法好好照顧家庭，有些先生就會抱怨。」再來，要下定決心，不怕辛苦，並做好心理建設，遭遇網路酸民攻擊時，即使不開心也要適時轉換心情。

小宇麻麻則建議，當媽咪網紅會分享育兒生活，在親子教養要很用心，必須真心分享自己的經驗，不能說一套做一套，才能幫助到更多媽媽。再來，也要發現自己的特色，才會讓更多粉絲想追蹤妳。

據了解，EE媽和小宇麻麻加入媽咪網紅學院後，學院雖會安排培訓課程，但「師父領進門，修行在個人。」想紅仍須靠自己，包括影片腳本、拍攝和剪輯、跟經營粉絲團都必須自己努力。

EE媽表示：「其實所有網紅都一樣，要靠自己最多，很多人以為加入經紀公司，會有經紀公司幫忙拍影片，但若是這種想法很難成功，因為自己製作影片，較能傳達自己的理念。」她建議素人若想當媽咪網紅的話，仍要自己努力經營。

至於該如何接業配？EE媽表示，在接業配前，要先思考母嬰市場對此產品有無興趣，經紀公司也會先審核，如果不適合形象的就刪掉，適合的再提供給媽媽評估，而媽媽應先體驗看看，喜歡產品後再決定是否要接；而影音題材該如何發想？她建議選擇自己有感的題材，或常看相關的文章，將吸收的知識結合自身經驗後，再向粉絲分享。

此外，媽咪網紅的營利方式除了接業配、廣告跟活動外，還包括開團購，那團購又該怎麼開？

小宇麻麻說：「要先培養對商品的敏銳度，同時團購的商品一定要自己覺得好用，不要覺得有稿費，就每個邀約都接，如果推薦出去，粉絲不喜歡，也會降低粉絲對自己的信任。」她認為，除了要真心分享自身使用經驗，也要替粉絲向廠商謀取更優惠的價格，這樣粉絲才願意跟團

小宇麻麻說，她開團購的產品，都是她試用3～6個月後，覺得好用且符合媽媽需要，加上廠商願意提供優惠價格給粉絲，才會推薦給大家，如果只便宜一、二十元的話，她認為沒有意義。建議開團購時，應該詳細說明產品特性，讓粉絲了解產品的尺寸、材質等等，以免後續引起爭議。

多疼愛自己一點 未來還要當媽咪網紅

目前EE媽和小宇麻麻都經營粉絲專頁一年多，儘管過程辛苦，但她們都還想繼續從事這份工作。

「我的個性不擅長交朋友跟團體生活，之前都是工作帶小孩、工作帶小孩、工作帶小孩，沒有自己的生活。」不擅長社交的EE媽，現在除了照顧孩子，也懂得多疼愛自己，她認識其他媽媽跟Youtuber後，接觸不同領域，讓自己有機會成長，育兒之路不會感到孤單。未來她還想當媽咪網紅，但考慮到孩子的隱私，近期也和其他Youtuber合作，希望未來能慢慢轉型。

而小宇麻麻現在越來越有自信從事自己的興趣，未來她也會繼續當媽咪網紅，希望將更多育兒心得分享給大家。

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