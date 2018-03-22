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美中若掀貿易戰 楊金龍：台灣衝擊最大

中央社2018/03/22 18:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北22日電）美國將對進口鋼鋁課重稅，央行總裁楊金龍說，美國為台灣鋼鐵最大、鋁製品第6大出口市場，對台灣鋼鐵業影響較大。他認為，若美中相互採行貿易保護措施，台灣將受最大衝擊。

美國將對進口鋼鋁課重稅，對此楊金龍今天在理監事會議的會後記者會中指出，美國為台灣鋼鐵最大出口市場，去年出口美國鋼鐵金額約13億美元，占台灣鋼鐵總出口比重13.16%，若美國對進口鋼鐵加徵25%從價關稅，對台灣鋼鐵業將造成負面影響。

此外，美國為台灣鋁製品第6大出口市場，去年出口美國鋁製品金額4400萬美元，占台灣鋁製品出口6.15%，美國對進口鋁製品加徵10%從價關稅，對台灣鋁製品業衝擊相對輕微。

若美國對進口鋼鋁課稅進一步演變成美中貿易戰，對台灣經濟的衝擊更大。楊金龍指出，台灣的全球價值鏈參與程度高達67.6%，受美國針對中國的貿易保護措施的直接影響相當大，產出減額將達GDP的0.8%；若加上中國報復措施的影響，產出減額更將擴大至GDP的1.8%。

楊金龍表示，雖然台灣去年出口至美國的鋼鐵與鋁製品，產品總金額僅占台灣GDP的0.2%，但因美國是台灣鋼鐵製品最大出口市場，仍應關注後續影響，並向美方爭取豁免關稅。此外他示警，美國即將針對301條款調查結果發布報告，若引發美、中新一波衝突，相互採取貿易保護措施，台灣將因參與全球供應鏈程度深，受到最大的衝擊。（編輯：林沂鋒）1070322

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