美中若掀貿易戰 楊金龍：台灣衝擊最大

美國將對進口鋼鋁課重稅，對此楊金龍今天在理監事會議的會後記者會中指出，美國為台灣鋼鐵最大出口市場，去年出口美國鋼鐵金額約13億美元，占台灣鋼鐵總出口比重13.16%，若美國對進口鋼鐵加徵25%從價關稅，對台灣鋼鐵業將造成負面影響。

若美國對進口鋼鋁課稅進一步演變成美中貿易戰，對台灣經濟的衝擊更大。楊金龍指出，台灣的全球價值鏈參與程度高達67.6%，受美國針對中國的貿易保護措施的直接影響相當大，產出減額將達GDP的0.8%；若加上中國報復措施的影響，產出減額更將擴大至GDP的1.8%。

楊金龍表示，雖然台灣去年出口至美國的鋼鐵與鋁製品，產品總金額僅占台灣GDP的0.2%，但因美國是台灣鋼鐵製品最大出口市場，仍應關注後續影響，並向美方爭取豁免關稅。此外他示警，美國即將針對301條款調查結果發布報告，若引發美、中新一波衝突，相互採取貿易保護措施，台灣將因參與全球供應鏈程度深，受到最大的衝擊。（編輯：林沂鋒）1070322