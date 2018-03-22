沙布喇安德烈 前進杜拜越南時裝周

（中央社記者鄭景雯台北22日電）服裝設計師沙布喇．安德烈去年以十字繡、百步蛇圖騰融入時裝，驚艷溫哥華時裝周，今年將前進杜拜、越南時裝周，依舊走黑白色系，搶攻中東、東南亞市場。

來自台東排灣族的設計師沙布喇．安德烈（高勝忠），2011年創立個人服裝品牌，外銷中東、中國，深受國際時裝通路買家喜愛，尤其是科威特，已經連續5年下訂單。下星期他將參加杜拜時裝周，4月則是越南時裝周，搶攻市場。

沙布喇．安德烈表示，多數的服裝品牌第一目標都放在歐美五大時裝周，不過這幾年隨著經濟市場的轉換，五大時裝周的能量已逐漸疲軟，新興的服裝市場轉換到中國，尤其這幾年因為新南向，東南亞市場也受到矚目，「這次能前進越南時裝周，是一個很好的發展契機，也可藉此卡位。」