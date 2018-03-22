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中央社

體育署警告桌協殘總 限7天提章程修正案

中央社2018/03/22 18:26
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北22日電）桌協、殘總未依國體法規定，在指定時間內完成章程修訂，並對體育署的溝通消極抵抗，體育署署長林德福今天表示，已發函給予警告，並限期7天內提出章程修正草案。

國民體育法2017年9月20日公佈施行後，特定體育團體（即各協會）需於6個月內（2018年3月20日）依法進行章程修訂並改選，在教育部體育署多次召開說明會輔導後，中華民國殘障體育運動總會、中華民國桌球協會仍未完成章程修正，體育署對此表示，兩協會不但進度嚴重落後，且消極應對。

林德福表示，過去一段時間，體育署多次發文給殘總、桌協，但殘總除現有6個團體會員外，不願再開放其他人入會，桌總則以理事長長年在國外，國內無人可決定為由拖延。

林德福提到，殘總、桌協始終沒有積極作為，「和發文次數相比，體育署和兩協會面對面溝通了更多次」，但在發函警告後，若兩協會7天內沒有依法行政，接下來將依國體法第43條處置，但林德福也強調：「那是最後的非常手段」。

依國體法第43條規定，特定體育團體有違法令、章程或妨害公益情事者，各該主管機關得予以警告、撤銷其決議、停止其業務之全部或部分，並限期令其改善，屆期未改善或情節重大者，可停止全部或部分獎勵、補助，最重可移送人民團體法主管機關命令解散。

至於過去幾週備受矚目的中華民國足球協會，林德福表示，足協的章程過去由國際足總（FIFA）派人協助修訂，這次欲重修章程出現爭議，FIFA、亞足聯（AFC）將派員來台協助釐清爭議，在此之後才會重起選舉流程。（編輯：張銘坤）1070322

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