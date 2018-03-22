台中花博實習體驗營　僑光科大提供學子全方位能力

2018台中花博將於11月份展開，為了讓花博的各項服務能夠面面俱到，台中市政府與中華國際會議展覽協會，今(22) 日邀請僑光科大、中華科大、修平科大、嶺東科大與中區各學校，共同協辦「台中花博體驗營暨會展產學合作簽約儀式」，讓2018年11月正式展開的台中世界花卉博覽會事先進行一場專業會展的教育與學子的實習體驗訓練。

透過體驗營的各項教學，讓參與的學員更加了解台中花博將如何結合會展、活動、觀光、文化創意及場館規劃設計等跨領域知識，交織而成一場得以讓台中在國際發光的花博會。