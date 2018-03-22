台中花博實習體驗營　僑光科大提供學子全方位能力

2018台中花博將於11月份展開，為了讓花博的各項服務能夠面面俱到，台中市政府與中華國際會議展覽協會，今(22) 日邀請僑光科大、中華科大、修平科大、嶺東科大與中區各學校，共同協辦「台中花博體驗營暨會展產學合作簽約儀式」，讓2018年11月正式展開的台中世界花卉博覽會事先進行一場專業會展的教育與學子的實習體驗訓練。
透過體驗營的各項教學，讓參與的學員更加了解台中花博將如何結合會展、活動、觀光、文化創意及場館規劃設計等跨領域知識，交織而成一場得以讓台中在國際發光的花博會。
僑光科大校長楊敏華表示，僑光為全國唯一結合旅館與會展兩大產業的專業人才培育中心，並符合現階段「會展」加上「飯店」等於「觀光新藍海」的發展方針，會展及餐服場地設備全國第一，提供學生全方位的會展專才實務就業能力。
僑光科大觀光與餐旅學院院長劉國成表示，藉由參與台中花博的盛會，將課程實際規劃在活動中，實踐更符合未來目標產業人才所需職能，透過大四學生全學年校外實習，大幅提升就業競爭力，達到實習與就業接軌、就業百分百之教育目標。
中華國際會議展覽協會葉泰民理事長表示，雖然受到全球科技發展的影響，協會目前以推廣會議與獎勵旅遊為主，展覽為輔，這些還是網路或人工智慧暫時很難取代的優勢，需要由專業人才來進行。透由此次台中花博實習體驗營暨會展產學合作簽約儀式，希望結合產官學界的合作，以具國際視野展覽來促成此次花博盛會，吸引國內外觀光人潮，促進商機，行銷特色城市。