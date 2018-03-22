長灘島若封閉 菲觀光損失料346億台幣

長灘島（Boracay）位於菲律賓中部，以4公里長的「麵粉白」沙灘、美麗貝殼及夕照馳名，但近年因觀光客與外來人口暴增，排水及垃圾處理設施跟不上人口成長，環境急速惡化。

長灘島旅遊業者今天發表聲明，長灘島去年光是前9個月收益已達560億披索，相當於菲國總觀光收益近20%。

聲明並稱，約有1萬9000人在長灘島就業，如旅館、渡假村、潛水器材店、紀念品商店、旅行社及運輸公司等，另有1萬7000人靠非正式工作謀生，如按摩師、刺青師傅及海灘的小販等。

菲國環境部、觀光部及內政部組成的跨部會小組，15日建議封島一年，以改善排水與交通系統、興建垃圾處理設施、拆除非法建築及拓寬道路。

但杜特蒂20日透露，內政部長安紐（Eduardo Ano）評估可能只需要封島6個月，杜特蒂表示支持。

長灘島旅遊業者強調，不應為了小部分不符環保規定的旅館或渡假村，連帶懲罰全島居民及守法業者。

聲明還稱，業者支持重建長灘島計畫，但反對全面封島，呼籲政府顧及居民生計，在9月至10月淡季分區封島。（編輯：廖漢原）1070322