金門防災演練 小學生體驗全民國防

演習情境設計參考莫蘭蒂實際災情，包括全島停電、停話、停水2萬餘戶、地下油管破損致油氣外洩，大規模樹倒造成交通中斷、車禍、房屋倒塌、大量人命傷亡的複合型災害。現場並呈現C130連人帶車來金門支援畫面，相當用心。

「全民防衛動員暨災害防救(民安4號)兵棋推演暨實兵演練」在中心教練場舉行，金門縣政府依據中央指導計畫訂定實施計畫，以105年摧殘金門的颱風莫蘭蒂為發想，設計金門在107年再度遭遇相同強度的颱風「莫蘭特」颱風。

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣107年全民防災演練今天登場，參考颱風莫蘭蒂災情設計情境，參與單位演練詳實逼真。特別的是，國小學童也實際參與，體驗全民國防。

此外，古寧國小5、6年級30名學童也在場觀看演習，成為觀眾席上的小小佳賓。其中4名小朋友李佳蘋、何昕芳、王正柏和辛佳浩更登場參與演練，直接體驗全民國防。

古寧國小校長黃芸芸表示，寧小今年列為一級防災學校，適逢學校推廣防災教育，配合防災課程，小朋友不曾看過這麼大陣仗的聯合演練，帶學生實際觀看，可以讓學生了解全民國防。

寧小每年舉辦2次防災演練，上學期是地震防災演練，下學期是複合式救災演練，包括火災、CPR演練等。莫蘭蒂重創金門後，造成大批風倒木，寧小曾發動師生和家長共同清理。

5年級的李佳蘋說，今天是第一次看到這麼多單位演練，其中的風倒木清理部分覺得很熟悉，她覺得寧小和專業人員的演練做的一樣好。王正柏說，看了今天的演練他更確信，颱風來襲之前一定要做好準備，把生命的損失降到最低。

黃芸芸說，古寧國小前天才進行防災繪本課程，學生今天實際體驗全民國防後，會把心得寫在週記上，讓小朋友更明白全民國防的意義。

縣長陳福海致詞時表示，金門是離島，災害發生時除第一時間應變整合，也需要中央全力支援，希望每次的兵棋推演與實兵演練能夠強化金門縣災防能力。

民安4號演習分上午兵棋推演、下午綜合實作，共動員37個單位、人力605名和車輛機具107具，是金門縣年度大型演習。縣府表示，教育部政務次長蔡清華率行政院評核團隊到場指導，肯定整體演練過程詳實逼真。（編輯：梁君棣）1070322