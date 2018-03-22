影／央行利率連7凍　楊金龍：沒用升值替代升息

不過，由於央行理監事會議下午3點就召開，直到下午5點半才公布會議結果，較過去時間長，也引發媒體揣測是不是因楊金龍首度主持較生疏？楊金龍回應「我誠實告訴各位，是討論熱絡，沒有所謂不一致意見」，也不能說意見沒有不一致，就說央行是一言堂。楊金龍還說，「媒體都說我會很緊張，其實面對我，你們好像比較緊張。」

中央銀行總裁楊金龍22日主持上任後首場央行理監事會，宣布利率連7季不變，其中代表政策利率的重貼現率維持1.375%。楊金龍並強調，會中大家都同意利率不變，目前貨幣政策仍維持適度寬鬆，他也澄清，「不是用新台幣升值替代升息，絕對沒有這個政策」。

至於央行連續7季維持利率不變，央行指出，自上次央行理監事會以來，先進及新興市場經濟體景氣穩健擴張，今年全球經濟可望持續增溫。其中，美國經濟加速擴張，歐元區景氣升溫，日本及中國大陸經濟成長率略緩，隨全球經濟持續成長，原物料價格趨揚，預期主要經濟體通膨緩升。

展望未來，主要國家央行貨幣政策正常化時程、美國經貿政策動向及可能帶動全球貿易保護主義擴散，加上金融資價格波動擴大，均可能影響全球金融穩定及經濟前景。



此外，央行預測今年台灣經濟成長率為2.58%，略低於去年的2.86%。今年1至2月消費者消費指數（CPI）平均年增率為1.54%，主要是因為蔬菜、香菸等價格調漲，不含蔬果及能源的核心 CPI 年增率為1.61%，顯示物價漲幅仍屬溫和。



央行預期今年原油進口等原物料價格走升，加上基本工資及軍公教薪資調升，帶動民間薪資上揚，推升國內物價，但因產出缺口仍為負值，需求拉動通籐壓力溫和，通膨展望尚屬穩定。央行預測，今年 CPI 年增率為1.27%，核心 CPI 年增率為1.26%。

楊金龍也強調，目前貨幣政策仍是適度寬鬆，還澄清「不是用新台幣升值替代升息，絕對沒有這個政策」，至於美國聯準會再升息1碼，美、台利差持續擴大，媒體詢問利差擴大至何程度才會有升息壓力？楊金龍表示，美國與台灣情況不一樣，當然就是利差會影響到資金流動，但是升息和降息的考量不是只有資金流動這一項，而是物價、產出缺口等綜合考量。

楊金龍也重申，央行對新台幣匯率政策沒有改變，原則由外匯市場供需決定，但若有不規則因素如短期資金大量進出與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而不利於經濟金融穩定之虞時，央行將維持外匯市場秩序。