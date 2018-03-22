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印尼瑪琅議會集體涉貪 四成議員列嫌犯

中央社2018/03/22 18:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達22日專電）印尼傳出地方議會集體涉貪。東爪哇省瑪琅市議會現任18名議員涉及收受瑪琅市長7億印尼盾賄款，換取讓市府預算在市議會中順利過關。

印尼新聞網站liputan6等媒體報導，印尼肅貪委員會已經把瑪琅市（Malang）議會18名現任市議員列為貪污案嫌犯。

肅貪委員會副主席巴沙莉雅（Basaria Panjaitan）表示，這18名嫌犯收受現任瑪琅市長魏廷安（Mochamad Anton）以及前瑪琅市政府公共工程局局長查洛特（Jarot Edy Sulistiyono）的賄款，換取瑪琅市府的預算能夠在市議會中順利過關。

巴沙莉雅指出，查洛特先是給了瑪琅市議會議長穆克（Moch Arief Wicaksono）7億印尼盾（約新台幣148萬元）的匯款，穆克接著再把其中的6億印尼盾（約新台幣127萬元）分給其他17名國會議員。

肅委會懷疑查洛特及穆克在整起案件中扮演交付賄款的角色。

肅委會最後決定把魏廷安以及18名瑪琅市議會議員列為貪污案嫌犯。18名市議員中的議員雅庫德（Ya'qudAnanda Budban）也是今年6月印尼地方首長選舉中準備角逐瑪琅市長的候選人。

瑪琅市議會議員總共有45人，如今有18名議員被列為貪污案嫌犯，也就是說有四成瑪琅市議員涉及這起貪污案。（編輯：屈享平）1070322

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