印尼瑪琅議會集體涉貪 四成議員列嫌犯

肅貪委員會副主席巴沙莉雅（Basaria Panjaitan）表示，這18名嫌犯收受現任瑪琅市長魏廷安（Mochamad Anton）以及前瑪琅市政府公共工程局局長查洛特（Jarot Edy Sulistiyono）的賄款，換取瑪琅市府的預算能夠在市議會中順利過關。

印尼新聞網站liputan6等媒體報導，印尼肅貪委員會已經把瑪琅市（Malang）議會18名現任市議員列為貪污案嫌犯。

巴沙莉雅指出，查洛特先是給了瑪琅市議會議長穆克（Moch Arief Wicaksono）7億印尼盾（約新台幣148萬元）的匯款，穆克接著再把其中的6億印尼盾（約新台幣127萬元）分給其他17名國會議員。

肅委會懷疑查洛特及穆克在整起案件中扮演交付賄款的角色。

肅委會最後決定把魏廷安以及18名瑪琅市議會議員列為貪污案嫌犯。18名市議員中的議員雅庫德（Ya'qudAnanda Budban）也是今年6月印尼地方首長選舉中準備角逐瑪琅市長的候選人。

瑪琅市議會議員總共有45人，如今有18名議員被列為貪污案嫌犯，也就是說有四成瑪琅市議員涉及這起貪污案。（編輯：屈享平）1070322