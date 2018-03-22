退伍軍人與璩美鳳凱道追思繆德生 傍晚落幕

繆德生日前在軍人年金改革的抗議中從2樓跌落傷亡，退伍軍人團體藍天行動聯盟、陸軍官校48期總會、台灣軍政府、南台灣抗暴聯盟等70多個團體今天號召上百名退伍軍人和支持者集結於立法院前，聲稱要完成繆德生的遺志；中華統一促進黨也到場聲援，統促黨總裁「白狼」張安樂帶隊參加追思活動。

（中央社記者葉素萍台北22日電）多個退伍軍人團體與中華統一促進黨成員今天從立法院遊行到凱道，統促黨新聞發言人璩美鳳也現身車隊中，追思退役上校繆德生。原打算在凱道舉行燭光晚會，但因帳篷、廁所等物資無法進入，傍晚宣布活動解散。

他們下午聚集在立法院前，舉行追思儀式，並遊行至總統府前凱道；警方事前已架設拒馬並進行交通管制，嚴陣以待；抗議民眾與警方爆發幾波推擠後，在凱道靜坐、輪流發表談話，許久未在公開場合現身的前媒體人璩美鳳則帶領群眾合唱「中華民國頌」。

在統促黨發布的新聞稿中，璩美鳳為統促黨的新聞發言人。

抗議團體原本要搭帳篷、舞台夜宿凱道，但由於未申請今天的路權，警察兩度舉牌，勸導民眾離開，不要影響尖峰時間交通。

最後，藍天行動聯盟主席武之璋約於下午5時20分向群眾喊話，並宣布活動解散。他說，原本前國民黨主席洪秀柱要來現場，但中午接到消息指出，洪秀柱的哥哥在榮總病重，所以沒有辦法來，但洪秀柱要他轉告對大家的關心。

武之璋說，今天的活動原本要持續到明天，因為明天已申請路權，「我們訂了帳篷、訂了流動廁所、訂了活動舞台，結果通通進不來，警察不讓它們進來」，所以他很沉痛地宣布，今天的活動被迫結束。（編輯：李淑華）1070322