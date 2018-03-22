國喬去年獲利創新高 每股賺3.64元 擬配息1元

國喬去年受惠主力產品 SM 與 ABS 價格俏及供需佳，光是第 3 季獲利就已超越上半年表現，且前 3 季表現優於 2015 年同期，第 4 季雖步入淡季，使 SM 利差下滑，但國喬另一主力產品 ABS 利差仍維持高檔，帶動去年營運表現改寫新猷。

國喬董事會並通過擬配發普通股每股現金股利 1 元，與去年配息數字相同，配息率 27.47%，若以今日收盤價計算，現金殖利率約 3.4%。特別股則是每股配發現金股利 1.6 元。

國喬日 K 線圖



