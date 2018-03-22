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國喬去年獲利創新高 每股賺3.64元 擬配息1元

鉅亨網2018/03/22 18:51
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國喬石化 (1312-TW) 受惠去年主力產品 SM 與 ABS 價格緊俏且供需結構佳，全年稅後純益達 34.48 億元，每股稅後純益 3.64 元，均寫下歷史新高。國喬董事會並通過擬配發普通股每股現金股利 1 元，現金殖利率約 3.4%。

國喬去年全年合併營收 233.51 億元，年增 17.23%，毛利率 16.25%，年減 0.94 個百分點；稅後純益 34.48 億元，年增 43.61%，每股稅後純益 3.64 元。

國喬去年第 4 季合併營收 62.72 億元，季增 2.59%，年增 8.08%，毛利率 23.75%，季增 4.76 個百分點，年增 3.97 個百分點；稅後純益 12.43 億元，季增 1.59%，年增 34.71%，每股稅後純益 1.2 元。

國喬去年受惠主力產品 SM 與 ABS 價格俏及供需佳，光是第 3 季獲利就已超越上半年表現，且前 3 季表現優於 2015 年同期，第 4 季雖步入淡季，使 SM 利差下滑，但國喬另一主力產品 ABS 利差仍維持高檔，帶動去年營運表現改寫新猷。

國喬董事會並通過擬配發普通股每股現金股利 1 元，與去年配息數字相同，配息率 27.47%，若以今日收盤價計算，現金殖利率約 3.4%。特別股則是每股配發現金股利 1.6 元。

國喬日 K 線圖


 

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